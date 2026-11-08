Cruz-Coke asegura que Kast ya asumió el costo de mantener a Rabat en Justicia: “Es costo hundido”

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, defendió la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos graves.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario sostuvo que el Mandatario decidió respaldar al secretario de Estado por lealtad, aun cuando su permanencia ha tenido consecuencias para la aprobación del Gobierno.

“El Presidente optó por sostener la figura del ministro de Justicia (…) en un afán de lealtad, decide sostenerlo”, señaló.

En ese contexto, Cruz-Coke planteó que el mayor impacto político de la controversia ya se habría reflejado en las encuestas, por lo que el Ejecutivo debe concentrarse en resolver los problemas que originaron la crisis.

“El costo político más grande probablemente ya se pagó las primeras semanas. Ya es costo hundido, como dicen en los negocios”, afirmó.

Sin embargo, el senador reconoció la gravedad de los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales y otras infracciones.

“El error es gravísimo, lo ha reconocido como tal el Presidente de la República”, sostuvo, aunque advirtió que existen responsabilidades en distintos organismos del Estado.

Según explicó, “ha habido fallas y vacíos en la legislación”, además de cambios de criterio tanto en la sala penal de la Corte Suprema como en el propio Ejecutivo.

Cruz-Coke acusa a la oposición de utilizar a las víctimas como “rehenes”

El presidente de Evópoli también cuestionó la postura de la oposición frente a las iniciativas legislativas destinadas a corregir los problemas relacionados con las rebajas de condenas.

En particular, criticó la negativa a otorgar la unanimidad necesaria para que sesionara la Comisión de Constitución del Senado y se discutieran modificaciones legales.

“¿Preferimos propinarle un daño político al gobierno y al ministro Rabat antes que solucionar un problema que está afectando niños, niñas, adolescentes?”, cuestionó.

En esa línea, acusó a los sectores opositores de anteponer sus diferencias con el Gobierno a la búsqueda de soluciones.

“No me gusta que se ponga a las víctimas como rehenes de la discusión política”, manifestó, antes de señalar que la oposición no ha actuado con el cuidado que, a su juicio, exige la situación.

Respecto de la entrega de los decretos de rebajas de penas solicitados por parlamentarios opositores, Cruz-Coke explicó que la demora respondería a la necesidad de proteger los datos personales de las víctimas.

El senador indicó que, según entiende, el Ministerio de Justicia trabaja en la anonimización de los antecedentes para evitar eventuales situaciones de revictimización, aunque expresó su expectativa de que los documentos sean entregados pronto y con transparencia.

Finalmente, sostuvo que, tras asumir los costos políticos de mantener a Rabat, el Gobierno debe priorizar el avance de las reformas legales y evaluar posteriormente “una solución política de fondo”.