Robas más de 3 mil millones de pesos desde banco en Concepción: Al menos 5 delincuentes involucrados

Un millonario robo se produjo en las últimas horas en el centro de Concepción, cuando, al menos, cinco sujetos, lograron sustraer un monto estimado en más de 3 mil millones de pesos desde una sucursal de BCI.

“Es un botín bastante cuantioso. Lo estamos situando aproximadamente en 3.000 millones de pesos inicialmente, pero es una cifra que, por cierto, puede ir variando a partir del arqueo que tiene que hacer el banco y los peritos que están trabajando en el sitio de suceso”, afirmó el fiscal Mario Elgueta, en declaraciones tomadas por Biobio.

En tanto, el prefecto Juan Luis Fonseca, Jefe Prefectura Provincial Concepción, aseguró que “aquí hay un número aproximado, no menor de cinco personas que ingresan al interior del banco. Ellos están haciendo su labor delincuencial al interior, se están estableciendo los horarios, se está estableciendo la participación de más integrantes al respecto y estamos en esa etapa, en este momento, desplegados los equipos y también, por orden del señor director, también vienen desplegados equipos de Santiago con más capacidad técnica al respecto”.

En la misma línea, Fonseca explicó que “ingresan por un forado a un sector del interior del banco y, efectivamente, trabajan con herramientas de alta gama, digamos, de potencia para poder ingresar al banco. Y eso está todo siendo analizado en estos momentos por los técnicos, peritos técnicos de laboratorios de criminalística”.

Además, el efectivo de la PDI reveló que “al interior hay todo un sistema de seguridad, el cual, por motivos que se están investigando, ocurrió alguna falla, pero eso es lo que estamos viendo también a nivel central de Santiago”.