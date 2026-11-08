Encuesta Criteria: Desaprobación de Kast sube al 67% y aprobación cae al 24%

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 8 de noviembre, reveló la evaluación ciudadana a la gestión del presidente José Antonio Kast.

El sondeo, realizado entre el 05 y el 06 de noviembre, reveló que la aprobación del mandatario bajó al 24%, un punto menos que en la medición anterior. Por su parte, la desaprobación subió dos puntos, hasta ubicarse en 67%.

La encuesta también evaluó los atributos del mandatario. Entre los más destacados se encuentran “Es trabajador”, con un 48% de las menciones (-8 puntos), y “Es directo, va de frente”, con un 39% (-14 puntos).

En contraste, los atributos menos mencionados fueron “Ha enfrentado bien las dificultades que se le han presentado”, con un 26% , “Es cercano a la gente”, también con un 26% (-8 puntos), que se mantiene entre los menos destacados; y “Es el líder que Chile necesita” con 26% (-16).

Respecto a la conducción del país, la frase “todo va a estar bien”, pronunciada por el José Antonio Kast, genera emociones predominantemente negativas entre los encuestados. Un 46% declara sentir decepción y un 30%, rabia, frente a un 21% que manifiesta esperanza y un 15% que expresa confianza.

Entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta, predominan la esperanza (41%) y la confianza (31%), aunque un 32% también declara sentir decepción.

En línea con estos resultados, un 68% considera que el Gobierno es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien, mientras que un 23% lo evalúa como bastante o muy capaz.