Polonia, conmocionada tras el tiroteo masivo en Cracovia en el que un atacante con ideas de ultraderecha mató a 6 personas

Las comunidades de Polonia están conmocionadas y entristecidas tras un inusual tiroteo masivo ocurrido en el sur del país, lo que ha dado lugar a varios días de luto nacional y a un refuerzo de la seguridad, ya que las autoridades afirman que el ataque probablemente fue motivado por una ideología de extrema derecha.

El sábado, el agresor mató al menos a seis personas en Cracovia durante un mortífero ataque en la plaza principal histórica de la ciudad. Otras 16 personas resultaron heridas.

Posteriormente, se encontraron tres cadáveres en la casa del sospechoso en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, casi 200 km al noreste de Cracovia. La Policía afirma que se trataba de la hermana, la madre y el padre del atacante.

El tiroteo masivo —que las autoridades dicen estar investigando como un posible ataque terrorista— ha generado una ola de miedo en un país europeo con leyes de armas excepcionalmente estrictas. Un importante diario polaco, Rzeczpospolita, calificó el ataque como un presagio que “pone fin brutalmente a una era en la que Polonia era considerada un refugio seguro”.

La Policía comenzó a recibir informes de un tiroteo alrededor de las 3 p. m. hora local del sábado, cuando el sospechoso entró en auto a la plaza principal del mercado de la ciudad y comenzó a disparar al azar, matando a cuatro mujeres y dos hombres, según informó la Policía de Cracovia.

El presunto agresor vestía ropa de estilo militar y utilizó “armas militares”, declaró la subinspectora de policía Katarzyna Cisło al canal de noticias polaco TVN24. Además, encontraron “numerosas piezas de armas y municiones” en su vehículo, añadió Cisło.

El hombre, un ciudadano polaco de 25 años, resultó herido de bala por la policía antes de ser trasladado al hospital, según informó la Policía. Se le realizaron varias cirugías y se encuentra en “condición estable, pero muy crítica”, declaró un portavoz de la Policía regional a la agencia de noticias Reuters.

Era el único sospechoso buscado por las autoridades.

Es “muy probable” que los homicidios en la ciudad de Ostrowiec Świętokrzyski y en Cracovia hayan sido cometidos por la misma persona, pero las investigaciones siguen en curso, informó el domingo la Fiscalía polaca.

Se recuperaron once armas de fuego en ambos lugares, dijo el portavoz de la Fiscalía. Esa cifra coincide con el número de permisos de armas otorgados al sospechoso y a su padre, agregó el portavoz.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, desmintió los informes que indicaban que el sospechoso era un soldado y afirmó que “nunca tuvo nada que ver con las fuerzas militares”.

Una bruma silenciosa se posó sobre la ciudad la madrugada del domingo, mientras los agentes de policía se distribuían por la plaza, que permanecía en gran parte acordonada, junto con pequeñas tiendas y calles adyacentes.

El motivo del atacante no quedó claro de inmediato, pero en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, dijo que el agresor estaba fascinado con las ideologías de ultraderecha y tenía “puntos de vista muy radicales.

Dos agentes de policía se encuentran entre los heridos en el ataque, señaló Kierwiński. Fueron sometidos a cirugía y se encuentran en condición estable, informó la Policía.

Los dos agentes “probablemente salvaron muchas vidas, sin importales el riesgo de perder las suyas”, escribió el primer ministro polaco, Donald Tusk, en X.

Entre los heridos había cinco ciudadanos extranjeros de Austria, Alemania, Portugal, Rusia y Gran Bretaña, según informó un portavoz del Ministerio del Interior a Reuters.

La plaza del mercado principal de Cracovia, repleta de cafés y bares, suele ser una zona muy concurrida y popular entre turistas y locales. El lugar atrae a millones de visitantes cada año, según la cadena estatal polaca TVP.

La agencia de transporte de Cracovia informó que una bala disparada por el atacante impactó contra un tranvía y destrozó la ventanilla del conductor, pero no causó heridos.

El sospechoso también disparó contra dos caballos que tiraban de carruajes en el centro de la ciudad, de acuerdo con el grupo de defensa de los animales OTOZ Animals. Ambos caballos sobrevivieron, fueron atendidos por un veterinario y trasladados fuera de la zona, indicó la organización.

Polonia, al igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, cuenta con normas estrictas para la adquisición de armas de fuego; muy pocas personas tienen permiso para poseerlas o portarlas en público.

Los habitantes de la ciudad se mostraron consternados tras los hechos, y muchos expresaron un mayor temor por la falta de seguridad. “Esto es terrible… Que [esto] pueda suceder en Polonia”, declaró a Reuters un hombre, Witold Slowikowshi. “Creo que esta es una nueva era en mi país”.

Otra residente, Malgorzara Pizon, dijo a Reuters que se le había puesto “la piel de gallina”.

“Para mí, fue simplemente devastador. Simplemente terrible”, dijo. “No puedo entender qué pasó, ni por qué pasó”.

El gobernador regional Krzysztof Klęczar condenó el “inmenso mal” de los sucesos del sábado y declaró a los periodistas: “Acabamos de pasar una noche difícil aquí en Cracovia”.

A medida que se difundían en línea los reportes sobre el ataque, los funcionarios encargados de la seguridad en Internet observaron un aumento en la actividad de desinformación, según el ministro de Asuntos Digitales del país, Krzysztof Gawkowski. El Centro de Lucha contra la Desinformación de Polonia pasó a un modo de “emergencia” para monitorear la información falsa y engañosa, según publicó Gawkowski en X.

“La información verificada y confirmada proviene exclusivamente de las autoridades e instituciones encargadas de garantizar la seguridad y esclarecer las circunstancias de esta terrible tragedia”, afirmó.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, dijo: “Mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias”.

El alcalde de Cracovia, Łukasz Gibała, declaró un periodo de luto en la ciudad hasta el 11 de noviembre.

Los países vecinos de Polonia reaccionaron al ataque con declaraciones en las que expresaron su apoyo a los afectados.