Santiago tendrá una semana de contrastes: Pronostican precipitaciones, tormentas eléctricas y máximas de 33°C

Un drástico cambio en las condiciones meteorológicas experimentará Santiago en el primer día la segunda semana de noviembre.

Luego de un sábado en que las temperaturas alcanzaron los 27,6 °C en Quinta Normal, este domingo la capital registró un importante aumento de las máximas, con valores que superaron los 30 °C.

Sin embargo, este escenario cambiará este lunes 9 de noviembre, debido a la combinación de una vaguada en altura y una vaguada costera, que provocará una jornada nubosa e inestable.

De acuerdo con lo informado por Meteored, las primeras horas del inicio de la semana podrían presentar bancos de neblina y lloviznas en distintos sectores de la región Metropolitana.

Durante la tarde y noche de este lunes, aumentarán las posibilidades de precipitaciones y actividad eléctrica, principalmente en el sector oriente y en localidades de la precordillera. No obstante, no se descartan chubascos en otros sectores de la capital.

Para el martes 10 de noviembre, una dorsal en altura comenzará a dominar nuevamente la zona central, favoreciendo condiciones más estables y un rápido aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 30 °C.

En tanto, para el miércoles 11 se espera la jornada más calurosa de la semana, con temperaturas que podrían llegar a los 33 °C.