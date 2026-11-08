Dos trenes chocan en Egipto y dejan siete muertos y más de 100 heridos, según las autoridades

Al menos siete personas murieron y 112 resultaron heridas después de que dos trenes chocaran en Egipto este domingo, informó el Ministerio de Salud del país.

Varios vagones descarrilaron después de que un tren chocara contra la parte trasera de otro entre las estaciones de Kafr Ammar y Al-Raqqa, en Giza, cerca de la capital, El Cairo, informó la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto en un comunicado.

Se enviaron decenas de ambulancias para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras que se desplegaron grúas para retirar los restos del accidente después de que se interrumpiera el tráfico ferroviario, informaron las autoridades egipcias.

Entre las decenas de personas heridas en el choque, 45 han recibido el alta de hospitales cercanos después de que su estado mejorara, según el Ministerio de Salud.

El sistema ferroviario egipcio, el más antiguo de África y Medio Oriente, tiene un largo historial de accidentes mortales.

En 2019, un tren perdió el control cuando se aproximaba a la principal estación de El Cairo, en la plaza Ramsés, y provocó un incendio que dejó 25 muertos. Otro accidente ocurrió en 2017, en la ruta hacia Alejandría, cuando un tren descarriló y chocó de frente contra otro, lo que causó la muerte de más de 40 personas.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ordenó este domingo una investigación sobre el choque en Giza, según un comunicado publicado en su página oficial de Facebook. También expresó sus “sinceras condolencias” por las personas fallecidas.