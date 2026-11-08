Fiscalía de Paraguay allana lujosa vivienda de Santiago Peña por el caso Ueno bank

(EFE).- La Fiscalía de Paraguay ordenó este domingo una operación de registro de una lujosa vivienda del expresidente Santiago Peña, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado.

Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezaron el equipo del Ministerio Público que ingresó al inmueble en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, la capital del país, según un comunicado de la Fiscalía.

El exmandatario, destituido tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones“, fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.

La caída de Ueno congeló los recursos de unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones del Estado que durante la Administración de Peña colocaron millonarios fondos públicos en ese banco.

Según la acusación de Fiscalía, Ueno bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 “dos préstamos simultáneos” por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.192 dólares al cambio actual) destinados “a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino”.

Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlos con cuotas mensuales de 239.000.000 guaraníes (38.880 dólares), “equivalentes a seis veces su remuneración presidencial”.

La vivienda está valuada en más de un millón de dólares, según medios locales.

La imputación del Ministerio Público señala que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en la entidad.

Además, Peña, según la acusación de los fiscales, “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno holding, un grupo empresarial que incluye a la intervenida entidad financiera.

Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.