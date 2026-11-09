Mujer es asesinada en Pedro Aguirre Cerda: Fue baleada en la cabeza mientras esperaba afuera de un Cesfam

Durante las últimas horas, se reportó un homicidio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el que involucró a una mujer que estaba a bordo de un vehículo mientras esperaba a un familiar que estaba siendo atentido en un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

De acuerdo con información preliminar entregada por las instituciones policiales, la víctima habría sido baleada en la cabeza por parte de sujetos a bordo de una moto.

La fiscal ECOH, Luz Gavilán, detalló que “de los antecedentes que se han podido recopilar durante estas horas, lo que se ha podido establecer es que ella se encontraba a la espera de un pariente que se encontraba siendo atendido en el centro asistencial. Por lo que ella estaba en las afueras de este centro asistencial, acompañada de una amiga”.

“Es ahí, mientras esperaban, que se produce el paso, la circulación de esta motocicleta con dos sujetos. El acompañante es quien se baja y es el que perpetra los disparos a corta distancia de la víctima”, añadió.

En cuanto a la identidad de la víctima y un eventual prontuario policial, la fiscal sostuvo que es de “nacionalidad chilena, 40 años, y no tiene antecedentes penales, por lo menos en nuestro sistema”.

“De las instrucciones que se dieron y lo que se ha podido recopilar, sabemos que existe registro audiovisual del sector. Se están recopilando las cámaras de seguridad municipal de esta comuna. Se están empadronando también testigos, se ha logrado levantar declaraciones de testigos. El procedimiento está a cargo de esta investigación la Brigada de Homicidios de la Zona Sur”, sentenció la persecutora.