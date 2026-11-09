Encuentran a “Carlitos Nike” en cárcel de Perú y con identidad falsa: Es buscado por homicidio del cabo Daniel Palma

Este fin de semana la Policía de Investigaciones (PDI) dio con el paradero de Carlos Alexander Cortez Flores, conocido como “Carlitos Nike”, en una cárcel en Perú y con una identidad falsa.

El individuo venezolano figura como uno de los involucrados en el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma, ocurrido en abril de 2023 en el centro de Santiago.

El homicidio se produjo cuando el funcionario habría llegado hasta Avenida Matta con Arturo Prat para un procedimiento por una balacera. Al intentar fiscalizar un vehículo sospechoso, recibió un disparo que le provocó la muerte.

Según consigna 24 Horas, Cortez permanecía en el Establecimiento Penitenciario de Aucallama desde 2025 bajo los delitos de secuestro y extorsión.

Sin embargo, el nombre con el que estaba era Anderson Abraham Revestain Betancourt.

La identificación de “Carlitos Nike” ocurrió tras la toma de huellas dactilares y de intercambio de información entre organismos policiales de Chile y Venezuela.

El sujeto, además, estaba bajo notificación roja de Interpol solicitada por autoridades chilenas.