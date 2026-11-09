Senado inaugurará Galería de Honor: Reconocerá a las 34 mujeres que han integrado la Cámara Alta desde 1953

Este martes 10 de noviembre, el Senado inaugurará la Galería de Honor de las Senadoras de Chile.

La exposición permanente reunirá los retratos de las 34 mujeres que han ejercido como integrantes de la Cámara Alta desde 1953. Cinco de ellas han ejercido la presidencia del Senado.

La iniciativa, según explicaron desde el Senado, es “una forma de preservar la memoria institucional y relevar el aporte de las mujeres a la vida democrática del país”.

Surgió a raíz de una “muestra fotográfica instalada en 2020 con motivo del Día Internacional de la Mujer, la que destacaba a las primeras senadoras que tuvo el país”.

Y seis años después, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, impulsó la ampliación de esta colección para incorporar a todas las mujeres que han formado parte de la historia legislativa nacional.

La muestra, que tuvo el apoyo de la Biblioteca del Congreso Nacional en la elaboración y revisión de las biografías y recopilación histórica, estará en un muro del segundo piso del edificio del Senado en Valparaíso.

Además, la exhibición estará acompañada por una placa conmemorativa que recuerda un hito fundamental en la participación política de las mujeres.

Se trata de la promulgación de la ley 9.292, publicada el 14 de enero de 1949, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas en elecciones presidenciales y parlamentarias.

El 13 de febrero de 1953, cuatro años después, María de la Cruz Toledo se convirtió en la primera mujer en asumir como senadora de la República.