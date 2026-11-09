Revelan que malls chinos facturan más de $1 billón al año en Chile: Un 43% de las personas declara haber comprado en estos locales durante el último mes

Los malls chinos se han consolidado como uno de los formatos comerciales más utilizados en Chile, con transacciones anuales que superan los $1,03 billones, es decir, unos US$ 1.080 millones.

Sin embargo, un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reveló que estos establecimientos registran los niveles más bajos de satisfacción entre los consumidores.

Según informó La Tercera, el informe del gremio estableció que el 43% de los consumidores consultados en octubre declaró haber comprado presencialmente en estos locales durante el último mes.

Pese a su popularidad, ocupan el último lugar en satisfacción entre 15 categorías comerciales analizadas: solo el 29% de sus clientes los calificó con notas 6 o 7, mientras que el 36% les asignó evaluaciones entre 1 y 4.

Las principales fortalezas de estos comercios son sus precios y variedad de productos, atributos destacados por el 59% y 51% de los encuestados, respectivamente.

En contraste, apenas un 7% valoró positivamente la atención y solo un 6% destacó la calidad de los artículos.

El estudio también abordó la expansión del sector, que multiplicó su tamaño por 3,6 entre 2020 y 2025.

Según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), existen 1.188 establecimientos especializados en productos chinos de bajo costo, distribuidos en las 16 regiones del país.

Actualmente, estos negocios tienen presencia en 178 comunas y generan entre 15 mil y 20 mil empleos directos. La Región Metropolitana concentra un tercio de los establecimientos, seguida por Valparaíso, con un 14%.