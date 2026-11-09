Polonia: Murió en el hospital el autor del tiroteo masivo que dejó al menos seis fallecidos en Cracovia

(CNN) — Un hombre armado que mató al menos a seis personas en Cracovia durante un ataque mortal perpetrado el sábado en la histórica plaza principal de la ciudad polaca murió en el hospital, informó este lunes la agencia de noticias Reuters, citando a la Policía.

Polonia quedó conmocionada por el inusual tiroteo masivo ocurrido en el sur del país, que provocó un luto nacional y un refuerzo de la seguridad, mientras las autoridades señalaron que el ataque probablemente estuvo motivado por una ideología de extrema derecha.

El ciudadano polaco, de veintitantos años, recibió disparos y resultó herido por la Policía durante el ataque antes de ser trasladado al hospital. Allí fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y se encontraba en estado crítico antes de morir.

El tiroteo masivo —que las autoridades dijeron estar investigando como un posible atentado terrorista— ha generado una ola de temor en una nación europea con leyes sobre armas excepcionalmente estrictas.

La Policía de Cracovia dijo que el atacante entró en vehículo en la plaza principal del mercado de la ciudad y comenzó a disparar indiscriminadamente contra la gente, inicialmente desde su automóvil, matando a cuatro mujeres y dos hombres, el sábado por la tarde.

Otras 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía.

El presunto atacante vestía ropa de estilo militar y utilizó “armas militares”, declaró la subinspectora de policía Katarzyna Cisło al medio de comunicación polaco TVN24. También se encontraron armas y municiones en su vehículo, añadió Cisło.

Los cuerpos de su hermana, su madre y su padre fueron hallados posteriormente en el domicilio del sospechoso, en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 193 kilómetros al noreste de Cracovia. La fiscalía de Polonia dijo el domingo que es “muy probable” que los asesinatos fueran cometidos por la misma persona, pero las investigaciones seguían en curso.

El motivo del atacante no quedó claro de inmediato, pero, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, dijo que el atacante estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha y tenía “opiniones muy radicales”.

Tiroteo en Cracovia: Cirujanos fuera de servicio salvaron vidas

Un cirujano fuera de servicio que acudió rápidamente al lugar del tiroteo para atender a las víctimas del ataque, entre ellas un agente de policía, dijo que acababa de terminar de almorzar con su familia cuando oyó “lo que parecían disparos”.

Michal Pedziwiatr describió que se encontraba “en el ojo de la tormenta” mientras él y un amigo —también cirujano— comenzaban a atender a los heridos.

Pedziwiatr dijo en una conferencia de prensa el domingo que su amigo, Mateusz Wierdak, fue un “héroe” por salvar la vida de un agente de policía que redujo al atacante, después de que “aplicara presión sobre la herida sangrante sin ningún equipo de protección ni guantes” e “introdujera gasas en la cavidad torácica”, informó Reuters.

Los dos agentes de policía heridos, a quienes el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, elogió por haber salvado también “muchas vidas”, fueron operados y permanecen hospitalizados, informó la Policía.

Con información de Charlotte Reck, Christina Zdanowicz, Billy Stockwell y Sana Noor Haq, de CNN.