Camioneros se movilizan este lunes en la zona centro y sur del país: Exigen estabilizar precios de combustibles

Gremios de camioneros iniciaron este lunes manifestaciones en Los Ángeles, Osorno y Curicó para exigir al Gobierno medidas frente al alza de los combustibles y las dificultades económicas que enfrenta el sector del transporte de carga.

Según informó Radio Biobío, una de las protestas se concentra en las inmediaciones del Salto del Laja, al norte de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

En este contexto, los transportistas movilizados exigen estabilizar los precios de los combustibles y reducir la carga tributaria del rubro.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, sostuvo que “no hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo” bajo las actuales condiciones.

“Se perdió la solvencia para esta actividad y eso es lo que la gente ya, lamentablemente, no puede esperar más. Y el Ejecutivo, esperamos que reaccione y podamos conversar estos puntos para llegar a acuerdo”, añadió.

En Osorno, una decena de camioneros se concentró en el sector de Pilauco, mientras que en Curicó se registraron manifestaciones en el kilómetro 186 de la Ruta 5 Sur, a la altura del cruce de Romeral. En ambos lugares no se reportaron bloqueos del tránsito.