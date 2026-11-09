¿Conviene renovar tu iPhone en Black Friday 2026? Qué comparar antes de decidir

Cambiar de iPhone es una decisión que muchas personas postergan hasta encontrar el momento adecuado. Y es que, aunque el equipo actual siga funcionando, con los años aparecen señales como una batería que no dura la jornada, falta de almacenamiento o funciones nuevas que ya no están disponibles. Por eso, antes de renovar, vale la pena comparar lo que tienes con lo que ofrecen los modelos actuales.

En ese análisis, el calendario también importa. El Black Friday 2026 se desarrollará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con lo informado por la Cámara de Comercio de Santiago, y llega pocas semanas después de que Apple renovara su línea de teléfonos. Esa coincidencia abre una buena ventana para evaluar si conviene dar el salto ahora o esperar un poco más.

Primero, revisa el estado de tu equipo actual

Antes de mirar ofertas, conviene hacer un diagnóstico de tu teléfono. Un buen punto de partida es la batería: en Ajustes, dentro de la sección Batería, puedes ver su capacidad máxima en relación con la de un equipo nuevo. Si ese porcentaje es bajo y notas que debes cargarlo varias veces al día, cambiar solo la batería podría ser suficiente, siempre que el resto del equipo funcione bien.

También es importante revisar si tu modelo sigue recibiendo actualizaciones. Las versiones recientes de iOS ya no son compatibles con algunos equipos antiguos, y quedar fuera del soporte significa perder nuevas funciones y parches de seguridad. Asimismo, si el almacenamiento se llena constantemente o el teléfono se pone lento con las apps que más usas, son señales claras de que el recambio puede ser una buena idea.

Los modelos más nuevos: iPhone 18 Pro y Pro Max

Si buscas lo último de Apple, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max son la generación más reciente disponible. Ambos incorporan el chip A20 Pro y una cámara principal con apertura variable, que permite ajustar la entrada de luz según la escena, algo pensado para quienes toman fotografía de forma más exigente. Por lo mismo, son la opción más completa para creadores de contenido o usuarios que quieren el máximo rendimiento.

Eso sí, al tratarse de lanzamientos recientes, sus rebajas durante el Black Friday 2026 probablemente serán más moderadas que las de otros equipos. Por eso, conviene comparar el precio de oferta con su valor habitual y considerar si beneficios como las cuotas sin interés o un descuento en accesorios hacen más atractiva la compra.

La generación anterior: una opción muy conveniente

Para muchos usuarios, la línea 17 ofrece el mejor equilibrio entre precio y prestaciones. El iPhone 17, por ejemplo, cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con frecuencia de 120 Hz, el chip A19, cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 18 MP que ajusta el encuadre automáticamente. Además, parte con 256 GB de almacenamiento, una capacidad generosa para fotos, videos y aplicaciones.

Por su parte, los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max mantienen características de gama alta, como un zoom de hasta ocho veces con calidad muy cercana a la óptica y un sistema de refrigeración que sostiene el rendimiento por más tiempo. Ahora que existe una nueva generación, estos modelos suelen aparecer con descuentos más atractivos, lo que los convierte en una alternativa muy interesante para quienes buscan prestaciones avanzadas a un mejor precio.

Qué comparar entre tu modelo y uno nuevo

Más allá del modelo, hay aspectos concretos que conviene contrastar. La autonomía es uno de los más notorios, ya que las generaciones recientes ofrecen baterías más duraderas y cargas más rápidas. Del mismo modo, las cámaras han avanzado bastante, sobre todo en zoom, fotografía nocturna y calidad de video.

Las funciones de inteligencia artificial también marcan una diferencia. Apple Intelligence está disponible solo en modelos recientes, desde la línea 15 Pro en adelante, por lo que quienes tienen equipos más antiguos no pueden acceder a estas herramientas. Además, si tu teléfono todavía usa conector Lightning, cambiar a un iPhone con USB-C te permitirá usar el mismo cable que otros dispositivos de la casa.

Claves para comprar bien en esos cuatro días

Para aprovechar las ofertas, lo ideal es llegar con la decisión casi tomada. Define qué modelo te interesa, qué capacidad de almacenamiento necesitas y cuál es tu presupuesto máximo. Así, cuando aparezcan las rebajas, podrás comparar rápido y evitar compras impulsivas.

También vale la pena revisar el precio habitual de los equipos en las semanas previas, para reconocer un descuento real. Por último, comprar en tiendas oficiales asegura la garantía legal y el respaldo de servicio técnico. Con esa preparación, el Black Friday 2026 puede ser el momento indicado para renovar tu iPhone con una compra pensada y conveniente.