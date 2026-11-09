UP Omega 3: Suplemento con sello de calidad IFOS

Hoy existen diversas opciones para complementar la nutrición diaria, y la clave para tomar una decisión informada está en priorizar suplementos cuya calidad y concentración estén avaladas científicamente. Omega 3 UP, el suplemento de aceite de pescado de Newscience, ayuda a resolver esa dificultad con un enfoque concreto: certificación IFOS en cada lote de producción, con resultados verificables de forma independiente por cualquier consumidor. Este artículo explica qué es el omega 3, por qué importa su calidad y qué significa ese sello en la práctica.

¿Por qué el omega 3 es esencial para el organismo?

El omega 3 es un grupo de ácidos grasos poliinsaturados que el organismo humano no puede sintetizar por sí solo en cantidades suficientes. Esto significa que deben obtenerse a través de la alimentación o, cuando la dieta no cubre los niveles adecuados, mediante suplementación. Los dos ácidos grasos de este grupo con mayor relevancia son el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), presentes principalmente en aceites de pescados grasos de aguas frías.

La ciencia ha documentado el papel de estos ácidos grasos en el organismo, ya que forman parte de las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo.

Fuentes naturales ricas en omega 3

Las fuentes alimentarias más concentradas de EPA y DHA son los pescados grasos como el salmón, la sardina, la caballa y el atún. Sin embargo, el consumo real de estos alimentos en la dieta chilena promedio suele ser menor al recomendado por organismos internacionales de salud. Factores como el costo, la disponibilidad o simplemente el hábito alimentario pueden dificultar alcanzar los niveles sugeridos.

¿Cuándo suplementar la falta de omega 3?

Cuando la alimentación no alcanza a cubrir la ingesta recomendada, por ejemplo por un bajo consumo de pescado, los suplementos de aceite de pescado pueden ser una alternativa práctica para complementar la dieta. La decisión conviene consultarla con un médico o nutricionista. Ahora bien, no todos los suplementos son equivalentes: la concentración de EPA y DHA, el grado de oxidación del aceite y la presencia de contaminantes no se pueden evaluar a simple vista. Aquí es donde entran en juego los estándares de certificación independiente.

¿Qué es IFOS y por qué es relevante para elegir un suplemento de omega 3?

IFOS (International Fish Oil Standards) es un programa de evaluación independiente de aceites de pescado, operado por SGS Nutrasource en Canadá. Verifica potencia, pureza, estabilidad y presencia de contaminantes, y publica los resultados por lote. Su relevancia está en que permite comprobar de forma objetiva si un suplemento contiene lo que declara.

Calidad comprobada: la importancia del sello IFOS en tu suplemento de omega 3

Dado que a simple vista no es posible apreciar la pureza ni la concentración exacta dentro de cada cápsula, la certificación internacional IFOS cumple un rol fundamental al analizar de forma independiente los aceites de origen marino. Contar con el sello IFOS en tu suplemento de omega 3 garantiza con total transparencia que el producto cumple con los más altos estándares mundiales de frescura, potencia de EPA y DHA, e inocuidad frente a contaminantes, asegurando un aporte real y efectivo para el bienestar diario.

¿Qué parámetros de pureza y concentración verifica el sello IFOS?

Los informes IFOS no se limitan a confirmar que el producto contiene omega 3. Evalúan cuatro dimensiones clave:

Potencia: verifica que la concentración real de EPA y DHA coincida con lo declarado en el envase.

Pureza y seguridad: analiza la presencia de contaminantes como PCBs, dioxinas y furanos.

Estabilidad (oxidación): mide el nivel de oxidación del aceite a través del indicador TOTOX, que refleja qué tan fresco y estable es el producto.

Metales pesados: cuantifica mercurio, plomo, cadmio y arsénico.

Este conjunto de parámetros abarca los puntos críticos que un consumidor no puede comprobar por sus propios medios. IFOS no garantiza resultados: los verifica y los publica, lo que permite que cualquier persona los consulte de forma independiente.

UP Omega 3 de Newscience: suplemento con garantía IFOS en Chile

Newscience es una empresa especializada en suplementos que distribuye su línea UP Omega 3 en Chile. La importancia de esta certificación no radica en el sello, sino que en cada lote de producción de suplemento se certifica bajo el estándar IFOS, cada envase de UP Omega 3 incluye el código de lote correspondiente, que permite al consumidor ingresar al sitio oficial de informes IFOS nutrasource y consultar directamente los resultados de ese lote específico.

¿Cómo puedo verificar el informe IFOS del lote de mi UP Omega 3?

Cada envase de UP Omega 3 incluye un código de lote. Con ese código, puedes ingresar aquí y consultar el informe completo correspondiente a ese lote específico, sin necesidad de intermediarios.

Beneficios del omega 3: ¿por qué es esencial para el funcionamiento del cuerpo?

El EPA y el DHA son componentes de las membranas de las células, y el DHA es especialmente abundante en la retina y el cerebro, según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). El cuerpo casi no los fabrica: la conversión del ácido alfa-linolénico (ALA) de origen vegetal en EPA y DHA es muy limitada, con tasas reportadas bajo el 15%, por lo que obtenerlos desde alimentos o suplementos es la forma práctica de aumentar sus niveles (NIH).

Distintas entidades han fijado referencias de ingesta. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que 250 mg diarios de EPA y DHA contribuyen a la función normal del corazón, y que 250 mg de DHA contribuyen al mantenimiento de la función cerebral y de la visión normales. Para el embarazo y la lactancia, un consenso internacional publicado en 2008 en el Journal of Perinatal Medicine recomienda un consumo medio de al menos 200 mg de DHA al día. Además, el EPA y el DHA participan en la síntesis de eicosanoides, moléculas de señalización que intervienen en la respuesta inflamatoria y en la función cardiovascular (NIH).

¿Dónde comprar UP Omega 3 en Chile?

UP Omega 3 está disponible en farmacias independientes, tiendas especializadas en nutrición y directamente en la tienda oficial de Newscience. Al adquirir el producto, podrás ver el sello de certificación IFOS y en la parte trasera el código de lote impreso en el envase.