“Nos está arrastrando a todos”: Diputada Ossandón (RN) y situación del oficialismo por rebaja de penas

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó los efectos que ha tenido el Caso Rabat al interior del oficialismo y dijo que “nos está arrastrando a todos”.

En entrevista con El Mostrador, la parlamentaria comentó que el presidente José Antonio Kast comentó en una reunión que asumió la responsabilidad por los errores cometidos y afirmó que no habría un cambio de gabinete.

En esa línea, apuntó a que quizás es algo que se debería reevaluar: “Al pasar los días, yo creo que es algo que tal vez el ministro Rabat y el mismo Presidente de la República, tal vez deberían reevaluar, porque esto ha tomado tales ribetes que nos está arrastrando no solo al gobierno mismo o al Presidente de la República, sino que al sector también”.

Ossandón argumentó que “la gente al final tampoco hace tantas diferencias entre unos y otros, entre un partido y otro, sino que es la derecha, y me parece que eso es algo que hay que evaluar porque no se puede desoír, si bien no siempre tiene que ser quien te guíe el camino, pero no se puede desoír la opinión mayoritaria de la gente que se ha expresado a través de las encuestas”.

Asimismo, aseveró que se está en una especie de punto de inflexión y que “hoy día ya empieza de nuevo nuestra discusión del presupuesto; sería lamentable que se contaminara porque son harinas de otro costal. No podemos paralizar aquella agenda para que esto se solucione, pero son dos terrenos diferentes”.

“Siento que hoy día nos está arrastrando a todos”, acotó.

Consultada sobre las razones del férreo respaldo que ha entregado Kast a Rabat, la diputada respondió: “Yo creo que hay una fidelidad a un sistema, a una idea, una forma de hacer gobierno que se instauró. Pero insisto, la fidelidad también tiene que estar con aquellas personas que votaron por el presidente y que hoy día se han manifestado a través de todas las encuestas”.

De todos modos, sostuvo que “la fidelidad número 1” tiene que estar hacia quienes votaron por él. “Esta fidelidad (a Rabat) creo que termina dañando a quienes pretende proteger”.

Respecto al riesgo de no escuchar a la ciudadanía, Ossandón habló primero sobre las víctimas: “No podemos dejarlas de lado”.

Y continuó señalando que “los riesgos son múltiples, porque la gente, insisto, no diferencia. De aquí a un año, un poquitito más, vamos a estar en otras elecciones, y quien explica se complica, y probablemente cada candidato va a tener que explicar este tema. A mí me parece que eso no es justo, porque no somos parte del problema”.