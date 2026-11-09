La primera mujer general del Ejército llega a La Moneda: Presidente Kast se reúne con María Soledad Acevedo, la nueva directora de Finanzas de la institución

Como un “hito histórico para el Ejército de Chile” calificó el Presidente José Antonio Kast la reunión que sostuvo este lunes con María Soledad Acevedo San Martín, la primera mujer en alcanzar el grado de general del Ejército.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario realizó un “reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y vocación de servicio”.

Del mismo modo, aseguró que “su ascenso marca un importante precedente para las futuras generaciones de mujeres que sirven a nuestra Patria”.

¡Un hito histórico para el Ejército de Chile! 🇨🇱 Hoy tuvimos el honor de saludar a María Soledad Acevedo San Martín, primera mujer en alcanzar el grado de general del Ejército, junto al comandante en Jefe, general Pedro Varela. Un reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y vocación de servicio. Su ascenso marca un importante precedente para las futuras generaciones de mujeres que sirven a nuestra Patria. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 9, 2026

La general Acevedo

María Soledad Acevedo cuenta con 32 años de servicio en el Ejército y se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de general de brigada en los 216 años de historia de la institución.

De acuerdo a lo informado por la propia entidad, antes de su ascenso, se desempeñaba como jefa de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE), dependiente de la División de Salud. Tras su nombramiento, asumirá como directora de Finanzas del Ejército.

La oficial es ingeniera politécnica militar y anteriormente cumplió funciones en la División Logística, además de ejercer como directora de la Central Odontológica del Ejército y jefa del Departamento de Finanzas de la División de Salud.