Más de 500 máximos nacionales: Cpech es hoy uno de los preuniversitarios más completos

Cada enero, cuando se publican los resultados de la PAES, aparecen los nombres de quienes alcanzaron el puntaje máximo. Lo que rara vez se cuenta es qué hubo detrás de esos resultados durante los doce meses anteriores, y en buena parte de los casos hay un preuniversitario y un método sostenido en el tiempo. Con la PAES del proceso de Admisión 2027 rindiéndose a fines de noviembre y principios de diciembre, y los resultados programados para el 4 de enero, esta nota revisa las cifras de la última rendición y qué tienen en común los estudiantes que llegan a lo más alto.

Preuniversitarios con resultados comprobables

En la última PAES, los estudiantes de Cpech obtuvieron más de 500 máximos nacionales y miles de alumnos superaron los 900 puntos. Son de las cifras más llamativas del resultado de la PAES 2025.

Conviene precisar qué significa cada cosa. Un máximo nacional corresponde al puntaje más alto posible en una prueba determinada, y un mismo estudiante puede obtenerlo en más de una. Superar los 900 puntos, en cambio, ubica al estudiante en el tramo que exigen las carreras más demandadas del sistema.

¿Qué tienen en común los estudiantes que llegan a 1.000 puntos?

No es talento excepcional ni cantidad de horas. Lo que comparten es un método sostenido en el tiempo, construido sobre tres prácticas:

Trabajar sobre el temario oficial del DEMRE y no sobre apuntes sueltos, para no estudiar contenidos que no van a aparecer.

Ejercitar con preguntas del mismo formato de la prueba, porque reconocer cómo se pregunta es parte de la habilidad que se evalúa.

Rendir ensayos con regularidad, la única manera de detectar en qué eje específico se pierden puntos.

De las tres, la que más se subestima es la última. Un ensayo no sirve para predecir el puntaje final, sino para decidir qué estudiar la semana siguiente. Lo relevante no es la cifra, sino la distancia entre esa cifra y la que exige la carrera a la que se quiere postular. Si esa distancia no se mueve entre un ensayo y otro, el problema no es de contenidos sino de método.

Simón, Constanza y Joaquín, estudiantes de Cpech, alcanzaron los 1.000 puntos en Competencia Matemática 1. Ninguno partió ahí: llegaron después de meses de ejercitación y corrección sobre sus propios ensayos.

¿Por qué Cpech logra que sus estudiantes mejoren sus puntajes?

Porque el sistema está diseñado para corregir a tiempo y no al final. La evaluación constante detecta las brechas mientras todavía hay margen para trabajarlas, y los recursos disponibles permiten actuar sobre ellas sin esperar a la próxima clase.

Ahí entra la red de más de 750 docentes presentes en todo el país, una de las más grandes del sistema, y el servicio de profesor en línea, disponible hasta tres veces por semana para resolver dudas puntuales fuera del horario de clases. La combinación importa más que cada parte: un ensayo que detecta un problema sirve poco si el estudiante no tiene con quién resolverlo esa misma semana.

El segundo factor es el acceso permanente al material. Más de 16.000 recursos académicos, entre ellos un portal de ejercitación abierto 24/7 con más de 5.400 ejercicios tipo PAES, clases grabadas que se pueden revisar las veces que haga falta, ensayos, libros, cuadernillos, guías y solucionarios, permiten que la preparación no dependa del horario de la clase. Un estudiante que entiende a medias un contenido el martes no necesita esperar a la semana siguiente para volver sobre él.

El tercero es la trayectoria. Cpech lleva más de 40 años preparando estudiantes para las pruebas de acceso a la educación superior y cuenta con material 100% actualizado a la PAES. Ese recorrido se traduce en algo concreto: bancos de ejercicios construidos sobre el comportamiento real de la prueba a lo largo del tiempo, y no sobre estimaciones.

Y el cuarto es la posibilidad de estudiar en el formato que cada estudiante necesita. Cpech imparte sus programas de forma presencial en 35 sedes a lo largo del país, en e-learning para avanzar al propio ritmo, y 100% online con clases en vivo y dos profesores en el aula virtual (un docente titular que dicta la clase y el otro responde dudas a través del chat de manera paralela). En ciudades grandes, esa elección puede significar varias horas semanales de diferencia en traslados.

Criterios clave que hacen la diferencia en la preparación de la PAES

Al comparar alternativas de preparación, cinco criterios concentran casi toda la diferencia:

Trayectoria. más de 40 años preparando estudiantes para el ingreso a la educación superior. Cobertura. 35 sedes a lo largo de Chile y más de 750 docentes, para estudiar presencialmente sin perder horas en traslados. Flexibilidad de modalidad. Presencial, e-learning y 100% online, para que el programa se ajuste al horario del estudiante y no al revés. Recursos permanentes. Más de 16.000 recursos académicos, con un portal de ejercitación abierto 24/7 y más de 5.400 ejercicios tipo PAES. Programas a medida. Cada estudiante elige las asignaturas que necesita reforzar, sin pagar por módulos que no va a rendir.

Cpech ofrece programas para alumnos en todas las etapas

La preparación no empieza en 4° medio. El NEM y el ranking de notas se construyen desde 1° medio y pueden representar un alto porcentaje de la postulación, así que el trabajo empieza mucho antes de la prueba.

Cpech cubre todo el recorrido escolar: +Notas para 1° y 2° medio, enfocado en subir las notas y fortalecer el NEM durante 22 semanas; +PAES para 3°, 4° medio y egresados, con formato Full o asignaturas a elección; +Orientados para quienes todavía no definen qué estudiar, en 13 semanas de modalidad online con una clase de 80 minutos semanal; y el Programa de Inteligencia Artificial, que de 1° a 4° medio desarrolla estrategias para usar la IA como apoyo al aprendizaje escolar, fortaleciendo habilidades de estudio, pensamiento crítico y autonomía.

A ellos se suma el programa de Exámenes Libres, dirigido a menores de 18 años que están fuera del sistema escolar y quieren validar su enseñanza media: es 100% online, con horarios flexibles, y al terminar el estudiante obtiene su licencia.

Para quien no alcance a prepararse este año existe además la PAES de Invierno, que permite adelantar la rendición a mitad de año. La que se aplique en junio de 2027 corresponderá al proceso de Admisión 2028, y el DEMRE todavía no publica sus fechas oficiales.

Si quieres saber qué programa te corresponde según tu curso y las pruebas que vas a rendir, puedes solicitar asesoría personalizada directamente en el sitio de Cpech.