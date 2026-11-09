Miles de personas esperan en las calles de Buenos Aires la primera misa del papa León XIV en Argentina

(EFE) – Miles de personas esperan este lunes en las calles de Buenos Aires la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina, en una jornada que comienza con una visita del pontífice al centro de personas con discapacidad Cottolengo Don Orione, en las afueras de la capital.

Desde la madrugada, los fieles comenzaron a concentrarse en distintos puntos de Buenos Aires para encontrar buenas posiciones y poder ver el paso del sumo pontífice, que hará una parte de su recorrido en ‘papamóvil’.

Numerosos peregrinos, muchos que viajaron desde distintas provincias del país, acamparon en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para conseguir un lugar cercano al altar desde el que el papa oficiará la misa a las 11.30 hora local (14.30 GMT).

Entre quienes esperan está Aideé Villalba, de 67 años, que llegó desde Escobar (a 54 kilómetros de la capital) junto a sus hijas y nietos: “Es algo histórico, inolvidable, que no se va a volver a repetir”, expresó, con emoción y orgullo, a EFE.

Villalba espera que León XIV transmita “esperanza” y “paz” a los argentinos y pidió, ante todo, respeto a las personas mayores.

Los alrededores del monumento y los lagos de los Bosques de Palermo se poblaron de banderas y símbolos religiosos, con los colores amarillo y blanco del Vaticano.

Algunos peregrinos llegaron la noche anterior para conseguir un lugar cerca del recorrido del pontífice. Ian Iannina Vega, un joven de 23 años que viajó desde sur del país y pasó la noche en las inmediaciones del monumento dijo: “Ojalá que esto nos sirva como comunidad y como país para unirnos, por la esperanza y porque sigamos adelante”.

Mauro Sosa, de 45 años, llegó desde Punta Alta (al sur de la provincia de Buenos Aires) para representar a su padre, veterano de la guerra de Malvinas, que no pudo asistir por sus dificultades para caminar.

“Vengo representándolo, buscando ver al papa y haciendo una videollamada para que él lo pueda ver”, contó a EFE.

La mañana soleada y el buen clima acompañan la espera de los peregrinos, mientras unos 25.000 voluntarios participan en las tareas de organización y asistencia.

La convocatoria también reunió a extranjeros que viajaron desde países vecinos. Desde Asunción, Yolanda Valdés, de 64 años, llegó con un grupo de 64 paraguayos.

“El papa es la cabeza de la Iglesia. Venimos por la fe que profesamos y creemos que es muy importante poder tener una bendición de cerca con una persona como él”, dijo a EFE.

Con la visita al Cottolengo, León XIV homenajea a su antecesor, el papa Francisco, quien mantenía un vínculo especial con la obra fundada por la congregación de Don Orione y solía visitar este centro de cuidados cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Durante su primer discurso en Argentina, el pontífice pidió el domingo justicia social, apoyo público a la educación y la investigación, además de protección para los jubilados y las personas con discapacidad.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó ante el presidente Javier Milei, con quien se reunió durante 40 minutos en la Casa Rosada.

León XIV inició el domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas a este país

Tras su paso por Buenos Aires viajará el martes a Córdoba y el miércoles visitará Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país.