El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó una eventual nueva alza en el precio de los combustibles en Chile, a raíz de factores como el valor del barril de petróleo y el valor del dólar.
En este contexto, el secretario de Estado señaló que -ad portas de un nuevo ajuste de precios para este jueves- están evaluando ingresar más recursos para mitigar las alzas.
Desde La Moneda, Quiroz sostuvo que “lo que estamos evaluando es que vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora, para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas”.
Del mismo modo, detalló que dicha medida se aplicaría “en general, hay que atender a toda la población y los usuarios de la gasolina, así que vamos a hacer un esfuerzo. Lo que no podemos hacer es dejar de acercarnos al precio internacional, porque a pesar de que tenemos buenas señales, continuamos desfasados”.
“Cada vez que alguien le pone hoy día diésel al auto, el Estado le pone $ 170 por litro, vamos a hacer un esfuerzo en irnos más pausados aún, pero sin dejar de acercarnos al precio internacional”, complementó.
Finalmente, sostuvo que “es un esfuerzo que podemos hacer. Lo vamos a discutir ahora (en el comité político), tenemos los cálculos hechos y esperamos que esto signifique poder darle un espacio de tiempo, porque existe la posibilidad con las últimas señales de geopolítica de que esta guerra vaya amainando ya a contar de enero del próximo año”.
Lo más leído
- Vocalista de Candelabro y otros 20 egresados fueron reconocidos con el premio Poder Transformador UMCE 2026
- Acciones de Nvidia caen cerca de 5% tras la investigación a Jensen Huang por su relación con una presunta espía china
- ¿Nueva alza de precios de bencinas? Ministro Quiroz adelanta que usarán "ahorros" para moderar las subidas
- Condenan a Russell Brand a 10 años y seis meses de cárcel tras ser declarado culpable de violación
- Rebaja de penas: Ministro Rabat llegó a Comisión de Constitución del Senado a pesar de no ser invitado