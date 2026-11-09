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¿Nueva alza de precios de bencinas? Ministro Quiroz adelanta que usarán “ahorros” para moderar las subidas

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¿Nueva alza de precios de bencinas? Ministro Quiroz adelanta que usarán “ahorros” para que subidas sean menos acentuadas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó una eventual nueva alza en el precio de los combustibles en Chile, a raíz de factores como el valor del barril de petróleo y el valor del dólar.

En este contexto, el secretario de Estado señaló que -ad portas de un nuevo ajuste de precios para este jueves- están evaluando ingresar más recursos para mitigar las alzas.

Desde La Moneda, Quiroz sostuvo que “lo que estamos evaluando es que vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora, para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas”.

Del mismo modo, detalló que dicha medida se aplicaría “en general, hay que atender a toda la población y los usuarios de la gasolina, así que vamos a hacer un esfuerzo. Lo que no podemos hacer es dejar de acercarnos al precio internacional, porque a pesar de que tenemos buenas señales, continuamos desfasados”.

“Cada vez que alguien le pone hoy día diésel al auto, el Estado le pone $ 170 por litro, vamos a hacer un esfuerzo en irnos más pausados aún, pero sin dejar de acercarnos al precio internacional”, complementó.

Finalmente, sostuvo que “es un esfuerzo que podemos hacer. Lo vamos a discutir ahora (en el comité político), tenemos los cálculos hechos y esperamos que esto signifique poder darle un espacio de tiempo, porque existe la posibilidad con las últimas señales de geopolítica de que esta guerra vaya amainando ya a contar de enero del próximo año”.

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