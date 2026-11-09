Condenan a Russell Brand a 10 años y seis meses de cárcel tras ser declarado culpable de violación

(CNN) — El desprestigiado comediante y actor británico Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violar a una admiradora y agredir a tres mujeres durante su carrera en el mundo del espectáculo.

El juez Joel Bennathan comenzó sus declaraciones al dictar sentencia diciendo que Brand, ahora de 51 años, se había “convertido en un depredador sexual” a medida que alcanzaba la fama hace dos décadas.

“Eras inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático”, dijo el juez. “También te habías convertido en un depredador sexual”.

Brand, quien durante años presumió con frecuencia de sus experiencias sexuales como parte de su controvertida imagen pública, no mostró ninguna emoción cuando se dictó su sentencia, según la agencia de noticias británica Press Association.

Le dijo a su esposa, Laura Gallacher, que “estaremos bien”, y la pareja mantuvo una breve conversación antes de que se lo llevaran.

El padre de tres hijos fue declarado culpable por un jurado en un tribunal de Londres la semana pasada de violar a una mujer de 21 años en 2009 y agredir sexualmente a otras tres mujeres mientras alcanzaba la fama en la década de 2000. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor.

Las denuncias y los cargos contra Brand se remontan a 1999 y a la década siguiente, cuando pasó de ser un comediante de stand-up y presentador del circuito alternativo desconocido a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión británica.

Los detectives comenzaron a investigar a la exestrella después de que varias mujeres presentaran denuncias tras una investigación de 2023 realizada por tres medios británicos: The Times, Sunday Times y Channel 4. En esa investigación, varias mujeres lo acusaron de abuso sexual. Estas mujeres eran distintas de las seis denunciantes de su juicio. Brand también ha negado haber cometido cualquier irregularidad en relación con esas acusaciones.

Durante el juicio de cuatro semanas, Brand reconoció que era un hombre muy promiscuo que disfrutaba del sexo, pero insistió en que los encuentros habían sido consensuados. La Fiscalía argumentó que Brand era despiadado y calculador en su búsqueda incesante de un objetivo personal: acostarse con 5.000 mujeres.

Una víctima afirma que Brand es un “depredador que no siente remordimiento”

Brand regresó este lunes al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de pasar las últimas cuatro noches en la prisión HMP Wandsworth, en el suroeste de Londres.

Más temprano este lunes, el juez escuchó los argumentos de ambas partes y las declaraciones de las víctimas sobre el impacto de los delitos antes de dictar sentencia. Brand sostenía un crucifijo entre las manos y parecía estar rezando mientras escuchaba cómo sus acciones habían afectado a sus cuatro víctimas.

La mujer que fue agredida sexualmente en un bar del centro de Londres en 2004 presentó su declaración ante el tribunal, protegida por una cortina. Habló de la “conmoción y angustia absolutas” que sintió tras el encuentro.

“Durante muchos años, mientras su fama crecía, era imposible evitar verlo por todas partes en los medios, donde celebraban su comportamiento repugnante hacia mujeres como yo, como si todo fuera una broma”, dijo. “Hubo muchas ocasiones en las que sentí náuseas al verlo pavonearse, convencido de que podía salirse con la suya en cualquier cosa”.

Y añadió: “Los últimos tres años han supuesto una enorme carga para mí y mi familia al tener que atravesar todo este proceso. El miedo y la ansiedad ante el juicio han tenido un enorme impacto en mi salud mental y física”.

En una declaración leída ante el tribunal por la fiscal Riel Karmy-Jones, la mujer que fue violada en 2009 después de que ambos se conocieran en uno de los espectáculos de Brand en el oeste de Londres dijo que recurrió al alcohol “para bloquear mis sentimientos y recuerdos”.

Otra mujer que fue agredida sexualmente por Brand en su lugar de trabajo en 2005 escribió en una declaración, también leída ante el tribunal, que el comediante era “un depredador sexual que no siente remordimiento por cómo su comportamiento ha afectado mi vida”.

La última víctima, que trabajaba en Channel 4 en 2009, cuando ocurrió el incidente, dijo que teme que la agresión sexual “me persiga todos los días” y que “me preocupa que haya repercusiones por decir la verdad”.