Rebaja de penas: Ministro Rabat llegó a Comisión de Constitución del Senado a pesar de no ser invitado

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegó hasta la Comisión de Constitución del Senado a pesar de no haber sido invitado por el presidente de la instancia, el senador Vlado Mirosevic (PL).

Durante la sesión, Rabat habló sobre la tardanza en la entrega de antecedentes que solicitaron los parlamentarios respecto a los decretos de rebaja de penas.

En la instancia, además, estaba programado que se abordara el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.

Con todo, al inicio de la sesión, Mirosevic expresó la molestia de la mayoría de los integrantes de la comisión por el retraso en la entrega de información, diciendo que ese era el motivo por el cual el secretario de Estado no había sido invitado.

Ante ello, Rabat respondió que su presencia es por cumplimiento de “las obligaciones que me impone la Constitución Política de la República”.

Sobre los antecedentes solicitados, dijo: “Se están recabando, son de variada naturaleza y, por lo tanto, se va a hacer esa respuesta con la información más completa”.