Vocalista de Candelabro y otros 20 egresados fueron reconocidos con el premio Poder Transformador UMCE 2026

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) reconoció a 21 egresados por sus destacadas trayectorias profesionales en la ceremonia del premio Poder Transformador UMCE 2026. Entre los homenajeados estuvo Matías Ávila, vocalista de la banda Candelabro, agrupación que en junio obtuvo los Premios Pulsar a Mejor Álbum Rock y Álbum del Año.

Según consignó Página 19, la principal distinción fue entregada a Alexandra Cabrera, profesora de educación diferencial que ha trabajado en la enseñanza de braille y en iniciativas de accesibilidad. Actualmente, se desempeña en el Departamento de Inclusión de la Universidad de Santiago (Usach), donde coordina la adaptación de materiales académicos para personas ciegas.

Entre los reconocidos también figuró Macarena Álvarez, profesora de Biología del Liceo Bicentenario San Nicolás, quien ha impulsado proyectos científicos escolares, como la elaboración de un biogel para ralentizar el fuego en zonas rurales.

Otra de las homenajeadas fue Paula Ortúzar, profesora de educación diferencial sorda que desde 1999 enseña lenguaje y lengua de señas, además de colaborar con el Ministerio de Educación en la capacitación de coeducadores sordos.

Durante la ceremonia, la rectora de la UMCE, Solange Tenorio, destacó el aporte de los egresados en ámbitos como la educación, la ciencia, la cultura y la inclusión. “Ustedes demuestran que la formación pública que cultivamos en la UMCE nos invita a transformar cada espacio en un lugar más justo, inclusivo y humano”, afirmó.

Los 21 egresados reconocidos por la UMCE

Facultad de Filosofía y Educación

Paula Ortúzar Prado — Educación Diferencial, especialidad en Audición y Lenguaje.

Constanza Moya Pilquian — Educación Diferencial, especialidad en Discapacidad Mental y Desarrollo Cognitivo.

Alexandra Cabrera Aravena — Educación Diferencial, especialidad en Personas Ciegas y Retos Múltiples.

Jennifer Palacios Cortés — Educación Básica.

Mariana Venegas Lara — Filosofía.

Camila Fernández Flores — Educación Parvularia.

Facultad de Ciencias Básicas

Javiera Cáceres Pérez — Química.

Camila Pizarro Manríquez — Física.

Macarena Álvarez Franck — Biología.

Patricia Peñailillo Olmos — Matemática.

Facultad de Historia, Geografía y Letras

Camila López Esquivel — Castellano.

Eduardo Escobar Maldonado — Inglés.

Jorge Zamora Sanhueza — Historia, Geografía y Educación Cívica.

Elías Zúñiga Ulloa — Francés.

Sofía Ilabaca Oyarzún — Alemán.

Facultad de Artes y Educación Física