“Acá no hay privilegios”: Alcalde de Peñalolén cuestiona a la ANFP por intentar negociar condiciones especiales tras clausura de su sede

Esta jornada, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, dijo que se le está agotando la paciencia con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por el retraso en pagar su deuda con el municipio de más de $172 millones, y porque, además, el organismo ha solicitado condiciones especiales en dichos trámites.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre se clausuraron las instalaciones de la entidad por no contar con la recepción definitiva de obras. Desde el municipio han mantenido su disposición para que la ANFP regularice su deuda y la situación de sus edificaciones.

Sin embargo, durante las conversaciones para concretar un mecanismo de pago, la Asociación presentó una propuesta con las modificaciones acordadas previamente, buscando introducir excepciones a un eventual convenio de pago que no se aplican al resto de contribuyentes.

Según explicó el municipio, las modificaciones solicitadas por la ANFP podrían debilitar sus garantías jurídicas en caso de que la Asociación incumpla el convenio de pago. Entre ellas, se encontrarían cláusulas especiales que incluso permitirían una eventual devolución de los dineros.

“La ANFP a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales. No solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el Municipio a todos los contribuyentes, sino que además incorporar cláusulas hechas a su medida para resguardar sus propios intereses. Acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos y una institución como la ANFP no tiene por qué recibir un trato distinto”, afirmó el jefe comunal.

En esa línea, sostuvo que “tenemos toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente. Pero para eso se requiere que ellos tengan la voluntad de actuar como un vecino más de Peñalolén”.