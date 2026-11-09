Pronostican tormentas eléctricas y fuertes lluvias en 4 regiones del país: Revisa las zonas afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en cuatro regiones de la zona centro y sur.

Debido a una condición sinóptica de baja segregada, se podrían desarrollar tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, según detalló la DMC.

La actividad eléctrica podría ocurrir desde la tarde de este lunes hasta la madrugada del martes 10 de noviembre.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las regiones que considera el aviso son las siguientes:

Región de Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región Metropolitana: Valle, precordillera y cordillera.

Región de O’Higgins: Valle, precordillera y cordillera.

Región del Maule: Valle, precordillera y cordillera.

En paralelo, la entidad también alertó sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, que podrían dejar chubascos aislados en la cordillera de la zona norte.

El fenómeno meteorológico se dará en medio de una semana con inestabilidad, la cual presentará altas temperaturas y lluvias en la zona centro del país.