Petróleo se hunde más de 7% y quiebra la barrera de los US$ 90 ante las expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

El petróleo registró una nueva y fuerte caída este lunes, en medio de las expectativas de los inversionistas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hacia las 17:00 horas, el Brent, de referencia en Europa, caía 7,42%, hasta los US$ 91,02 por barril, mientras que el WTI, referencia para Estados Unidos, retrocedía 5,74%, hasta los US$ 85,62.

Durante la jornada, el WTI llegó a cotizar en un máximo de US$ 91,41 por barril, antes de caer a un mínimo de US$ 85,03. Con este resultado, el crudo estadounidense se ubica en su menor nivel desde fines de agosto.

WTI acumula una caída de casi 18% desde fines de octubre

La baja de este lunes profundiza la tendencia de las últimas semanas. El WTI ya había caído 12,8% la semana pasada y acumula un desplome de casi 18% desde los US$ 104,12 con que cerró octubre.

Los inversionistas han ido eliminando de los precios la llamada “prima de riesgo geopolítico”, es decir, el sobreprecio que pagaban por el temor a interrupciones en el suministro de crudo desde Medio Oriente, en especial por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte relevante del petróleo que se comercia en el mundo.

El triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense, en las elecciones de medio mandato de la semana pasada, alimentó la expectativa de una resolución más rápida del conflicto con Irán. Sin embargo, las conversaciones entre ambos países no han dado señales de un acuerdo inminente.

Caída del petróleo contrasta con el avance de Wall Street

El retroceso del crudo contrastó con el buen desempeño de Wall Street. El S&P 500 avanzaba 2,42%, el Nasdaq Composite 3,02% y el Dow Jones 2,08%. Entre las acciones más beneficiadas estuvieron las aerolíneas, para las que el combustible es uno de sus principales costos. En ese sector, Delta Air Lines se disparaba 8,46%. En cambio, las petroleras retrocedían, con Exxon Mobil cayendo 1,48% y Chevron 1,53%.

La caída del petróleo se produce el mismo día en que el Gobierno anunció un proyecto de ley para limitar a un máximo de $20 por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días.

Según el Ejecutivo, desde antes del conflicto el precio internacional del diésel ha subido 80% y el de las gasolinas 40%. Además, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) tuvo un costo fiscal de $1,1 billones entre agosto y octubre.