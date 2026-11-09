Exportaciones de Chile superan por primera vez los US$ 100.000 millones en diez meses pese a la caída del cobre en octubre

Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$ 10.287 millones en octubre, un alza de 1,2% frente al mismo mes de 2025, según informó este lunes el Banco Central.

En tanto, las importaciones sumaron US$ 7.735 millones, una caída de 5,3%, con lo que la balanza comercial registró un superávit de US$ 2.552 millones, por sobre los US$ 2.002 millones de octubre del año pasado.

Con este resultado, las exportaciones acumulan US$ 104.124 millones entre enero y octubre, un alza de 16,6% respecto del mismo período de 2025, y superan por primera vez los US$ 100.000 millones en los primeros diez meses del año. El superávit comercial acumulado, en tanto, llega a US$ 28.273 millones, la cifra más alta para ese período en la serie del Banco Central.

Exportaciones de cobre caen 5,4% en octubre

El alza de octubre se produjo pese a la caída del cobre, el principal producto de exportación del país. Los envíos del metal sumaron US$ 5.409 millones, un descenso de 5,4% en doce meses. La baja se explicó por los concentrados de cobre, que cayeron 15%, hasta US$ 3.414 millones, mientras que las exportaciones de cátodos subieron 20,5%, hasta US$ 1.732 millones.

La caída del cobre se da en un contexto de menor producción. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la producción de cobre cayó 15,1% en septiembre, y Codelco redujo su previsión de producción para 2026 a algo más de 1,2 millones de toneladas.

Otros productos mineros compensaron la baja. Las exportaciones de carbonato de litio alcanzaron los US$ 336 millones, un alza de 52,7%, y acumulan US$ 3.839 millones en el año, un 146,3% más que en igual período de 2025. El oro, en tanto, sumó US$ 339 millones en octubre, un 7,2% más, y acumula un alza de 65% en el año.

Las exportaciones industriales también crecieron con fuerza. Subieron 14%, hasta los US$ 3.500 millones, impulsadas por los alimentos, entre ellos el salmón, cuyos envíos alcanzaron los US$ 686 millones, un alza de 13,8%. Los productos químicos aumentaron 17,1%, hasta US$ 863 millones.

En contraste, las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras cayeron 19,6%, hasta US$ 428 millones, por la baja de 21,6% del sector frutícola, en un mes de temporada baja para la fruta.

Importaciones de bienes de capital retroceden 29,3%

Por el lado de las importaciones, la mayor caída fue para los bienes de capital, como maquinaria y equipos, que retrocedieron 29,3%, hasta US$ 1.582 millones. Este tipo de importaciones es un indicador relevante para la inversión, ya que corresponde a los bienes que las empresas usan para producir.

Las importaciones de productos energéticos, en cambio, aumentaron 33,2%, hasta US$ 1.371 millones, en medio del alza de los precios internacionales de los combustibles por la guerra en Medio Oriente. En lo que va del año, suben 27,7%.

Las importaciones de bienes de consumo, por su parte, crecieron 6,3%, hasta US$ 2.407 millones, mientras que las de bienes intermedios aumentaron 3,2%.