Senapred declara Alerta Amarilla para 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de remoción en masa

Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para diez comunas de la Región Metropolitana, ante el riesgo de remociones en masa.
De acuerdo con información entregada también de la Dirección Meteorológica (DMC), se mantienen vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la RM.
- Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera.
- Precipitaciones normales a moderadas en precordillera y valles precordilleranos.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle.
¿Cuáles son las comunas?
Senapred estableció la alerta amarilla para las siguientes comunas:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Con este aviso se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.
#SENAPREDRM Se declara #Alerta Amarilla para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por Remoción en Masa. Más información en: https://t.co/sSr9N3NHtQ https://t.co/ERJBNZu5th
— SENAPRED (@Senapred) November 9, 2026
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