Cancillería nombra a Luis Gnecco como agregado cultural en Reino Unido: Actor afina detalles en Chile

La Cancillería confirmó que el actor Luis Gnecco se sumará al Gobierno de José Antonio Kast para desempeñarse como el nuevo agregado cultural en la embajada de Chile en el Reino Unido.

Fuentes cercanas al actor de 63 años informaron que llegará el 16 de noviembre al Reino Unido para sumarse a la embajada encabezada por el embajador Diego Paulsen, según consignó The Clinic.

Gnecco llegó a Chile el domingo pasado para finalizar con la Cancillería los preparativos de su nuevo cargo; además, sostuvo reuniones con actores que se desempeñaron como agregados culturales durante otras gestiones.

De acuerdo con La Tercera, la designación del intérprete causó dudas en el Gobierno debido a la denuncia por violencia intrafamiliar que su exesposa presentó en su contra en 2021.

No obstante, finalmente se avanzó con su nombramiento dado que el caso fue cerrado por la justicia (luego de alcanzarse un acuerdo de suspensión de la causa entre ambas partes) y el actor ofreció disculpas públicas a su exesposa.

Asimismo, fuentes del Gobierno explicaron que tomaron en consideración que Gnecco no fue ingresado al Registro de Violencia Intrafamiliar y no se registraron antecedentes penales por dicha situación.

Gnecco vivió en Francia, país donde participó en la película Borges and Me (2026), en la que interpretó al escritor argentino Jorge Luis Borges.