Gobierno sella alianza con ProChile para potenciar al país como destino turístico mundial

Este lunes, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, junto al director general de ProChile, Ignacio Fernández, oficializaron un convenio marco de colaboración con el fin de fortalecer la promoción internacional de los destinos turísticos chilenos e impulsar oportunidades de trabajo.

El acuerdo contempla la coordinación de iniciativas conjuntas, el desarrollo de inteligencia e intercambio de estudios de mercado, y la participación activa en ferias internacionales, misiones comerciales y eventos de alta convocatoria como las tradicionales Chile Weeks. Para ello, se utilizará la infraestructura estratégica de las 51 oficinas comerciales que ProChile posee alrededor del mundo.

Asimismo, ambas entidades acordaron impulsar nuevas alianzas público-privadas orientadas a fortalecer la promoción internacional y potenciar el desarrollo de los destinos y empresas turísticas del país.

Desde el Gobierno, esperan que a través de esta alianza se consolide un aumento de la competitividad del sector turístico nacional y se generen mayores oportunidades para las empresas y destinos, para así proyectar la imagen de Chile en el exterior.

La subsecretaria María Paz Lagos enfatizó la importancia de este hito para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en el rubro.

“Queremos convertir a Chile en una potencia turística mundial, porque cada turista que llega a nuestro país significa más crecimiento, más inversión y más empleo. Las últimas cifras confirman el potencial de nuestro sector: hoy el turismo genera 680.200 puestos de trabajo, con un crecimiento de 4,4% en doce meses, equivalente a 28.540 empleos adicionales”, afirmó la secretaria de Estado.

En esa misma línea, Lagos agregó que el objetivo final es “que la promoción internacional se traduzca en más turistas, más divisas y más oportunidades para las familias y emprendedores de todas las regiones de Chile”.

Por su parte, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, subrayó que el turismo representa una oferta exportable fundamental para descentralizar el desarrollo económico.

“Este convenio reafirma el trabajo coordinado que ya estamos realizando con la Subsecretaría de Turismo y Sernatur para promover el turismo chileno en los mercados internacionales. De esta forma, a través de nuestra red de oficinas comerciales, podremos abrir nuevas oportunidades para la oferta turística nacional y conectar a sus actores con mercados y socios estratégicos”, sostuvo Fernández.

“El turismo es también una oferta exportable: aporta al desarrollo económico, genera empleo en todo el país y proyecta a Chile como un destino competitivo, con una propuesta diversa que va desde la naturaleza y la aventura hasta el enoturismo, el astroturismo y el patrimonio”, agregó.