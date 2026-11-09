La RAE actualizó su diccionario: ¿Qué palabras chilenas se sumaron?

La Real Academia Española (RAE) presentó hace algunos días una actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incorpora más de 6.000 nuevas palabras y acepciones, entre ellas, algunas expresiones utilizadas en Chile.
La nueva edición suma acrónimos, adjetivos, verbos, sustantivos, gentilicios y términos propios del uso cotidiano de distintos países hispanohablantes, incluido Chile.
La edición anterior del diccionario databa de 2014. Desde entonces, la RAE había publicado hasta nueve actualizaciones, aunque ninguna se había incorporado a una nueva edición impresa. Por ello, esta publicación marca la primera renovación completa desde ese año.
Entre las nuevas incorporaciones también figuran términos como influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable y ecoansiedad.
¿Qué palabras de Chile ingresaron al diccionario de la RAE?
Palabras
- Brígido: “Tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o resultar difícil de comprender o aceptar”.
- Guarifaifa”, que significa “cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar”.
Modismos
- Porfa: Adverbio o interjección coloquial de “por favor”.
- Cumple: Sustantivo coloquial de “cumpleaños”.
📖 Acceda ya a la nueva edición del «Diccionario de la lengua española».
La 24.ª edición de la obra se presenta simultáneamente en formato impreso y digital y ofrece 99 990 artículos y cerca de 209 000 acepciones. Su versión en papel, editada por @editorialespasa, consta de dos cuidados volúmenes en tapa dura y 3606 páginas: https://t.co/NRATYvlElD.
— RAE (@RAEinforma) November 2, 2026
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