Economista José de Gregorio alerta que “Chile está en una recesión”: “Es la primera recesión de la que uno tiene recuerdo en la cual no es causada por fenómenos internacionales”

El economista, expresidente del Banco Central y exministro de Economía, José de Gregorio, se refirió al escenario económico actual de Chile.

En una entrevista con Radio Infinita, confirmó que “Chile está en una recesión; ha tenido este año una recesión”.

Del mismo modo, el economista realizó otra observación: “Esta es la primera recesión de la que uno tiene recuerdo en la cual no es causada por fenómenos internacionales”.

“Creo que un dato siempre que yo digo que es bien importante: si uno mira las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de economías emergentes y avanzadas que tenía en octubre de este año y en octubre del año pasado, el crecimiento proyectado para este año —o sea, en octubre del año pasado sin guerra, en octubre de este año con guerra—, el mundo en general crece a la misma tasa”, añadió.

Finalmente, apuntó que “el grueso de las economías crecen a la misma tasa, y Chile y Argentina están entre las 12 economías que más se reduce su proyección de crecimiento. Chile está entre las 10 economías que crecen menos. Entonces, ahí obviamente es una recesión”.