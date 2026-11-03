Meteorología informa sobre posibles nubes convectivas con características tornádicas en La Araucanía: ¿Cuándo y dónde serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por nubes convectivas con características tornádicas en la Región de La Araucanía.
El fenómeno viene acompañado de la posibilidad de “intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.
Nubes con características tornádicas en La Araucanía: ¿Cuándo serán?
De acuerdo con Meteorología, el evento se producirá a partir de la tarde de este martes 3 de noviembre.
Las zonas contempladas en el aviso son:
- Litoral
- Valle
- Precordillera
Con la emisión de un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
La DMC llamó a la población a mantenerse informada en caso de realizar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
⚠️#AVISO A604/2026
☁️🌪️#NubesConvectivas con características tornádicas
📍 En zonas de la región de La Araucanía.
👀👆🏻 Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos.🌬️🌪️
🗓️ Desde la tarde de martes 3 de #noviembre.
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#Chile
#tornado #lluvias
— MeteoChile (@meteochile_dmc) November 3, 2026
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