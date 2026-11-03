Tensión por rebaja de penas: Chile Vamos apela a “experiencia” y a más participación para “ayudar a un gobierno con el que ha sido muy leal”

Continúa la tensión al interior del oficialismo tras la crisis desatada por los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La situación ha generado críticas desde Chile Vamos en torno a la conducción política que se le ha dado a la situación, aunque los timoneles de los partidos señalaron que no respaldarían la acusación constitucional en contra de Rabat.

La presidenta de RN, Andrea Balladares, y los presidentes de Evópoli, Luciano Cruz Coke, y de la UDI, Guillermo Ramírez, llegaron este martes a La Moneda para reunirse con el vicepresidente Claudio Alvarado. Tras ello, entregaron un punto de prensa en el cual manifestaron sus posiciones.

“Nuestra primera preocupación es con las víctimas; nosotros hemos venido precisamente a señalarle al vicepresidente Alvarado nuestra disconformidad con cómo se ha abordado parte de este debate. Creemos efectivamente que hay mucha experiencia, que la forma de abordar estos asuntos tiene que ser con más política, precisamente porque lo que requerimos, lo que necesitamos es buscar una solución plausible”, afirmó Cruz Coke.

Y profundizó señalando que desde Chile Vamos ha cooperado para que la solución sea “a largo plazo porque esto ha significado, y hay que ser claro, un problema enorme para el gobierno, no solo en las encuestas, sino en la opinión pública, y a nosotros nos interesa particularmente que esto tenga una solución y estamos acá disponibles para dar también una solución”.

Consultado sobre si desde Chile Vamos se han sentido aislados en la toma de decisiones de este tipo, Cruz Coke respondió: “Nosotros tenemos que centrarnos en la solución y creo que hay experiencia que nosotros tenemos por haber gobernado dos veces y hay personas con esa experiencia que precisamente pueden cooperar en que estos errores hacia el futuro no se repitan”.

En ese sentido, el timonel de Evópoli planteó que la coalición ha tratado de colaborar y “de mantener un sistema de funcionamiento con los republicanos que nos permita efectivamente tratar de sacar cosas adelante. Pero efectivamente requerimos más participación y requerimos también que esos cuadros experimentados que han gobernado también puedan prestar la ayuda suficiente a un gobierno con el que Chile Vamos ha sido muy leal”.

Respecto a la acusación constitucional anunciada por la oposición, dijo: “No creemos que la solución pase por una acusación constitucional; creo que eso es agravar el problema y no mejorarlo, pero sí creemos que hacia adelante y hacia el futuro tenemos que centrarnos en la agenda que le importa también a los ciudadanos”.