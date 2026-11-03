Cobre se hunde hasta los US$ 6,4 la libra tras fuerte aumento de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres

El precio del cobre cayó 1,87% este martes en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los US$ 6,40 por libra, según los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En la jornada anterior, el metal había cerrado en US$ 6,52 por libra.

Con este resultado, el cobre acumula una baja de 2,3% en las dos primeras sesiones de noviembre, desde los US$ 6,55 por libra con que cerró el viernes 30 de octubre. El precio se ubica en su nivel más bajo de las últimas dos semanas.

En toneladas métricas, el cobre al contado se cotizó en US$ 14.110,50, mientras que el contrato a tres meses cayó 1,69%, hasta US$ 6,35 por libra. Los contratos con entrega en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 también retrocedieron, con bajas de 1,72% y 1,60%, respectivamente.

La caída coincidió con un fuerte aumento de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, que subieron 15.875 toneladas en un día, un alza de 5,4%, hasta 309.650 toneladas.

En Comex, en Estados Unidos, las existencias aumentaron 0,21%, hasta 729.700 toneladas, mientras que en la bolsa de Shanghái se mantuvieron en 44.612 toneladas, tras caer 17,9% en su último registro semanal.

Precio promedio del cobre baja en noviembre

En lo que va de noviembre, el precio promedio del cobre llega a US$ 6,46 por libra, por debajo de los US$ 6,59 que promedió en octubre. En el año, en cambio, el promedio se ubica en US$ 6,15 por libra, 39,95% más que en el mismo período de 2025.

En la bolsa de Nueva York, el contrato de cobre con entrega en noviembre cerró el lunes en US$ 6,54 por libra, mientras que en Shanghái los cátodos con entrega en noviembre se cotizaron en US$ 7,35 por libra, con impuestos incluidos.

El resto de los metales básicos también cerró a la baja en Londres. El estaño fue el más afectado, con una caída de 3,26%, seguido del zinc, con 1,68%. El aluminio, el plomo y el níquel retrocedieron alrededor de 0,4%. El carbonato de litio, en tanto, se mantuvo en US$ 15,25 por kilo.

La caída del cobre se da pocos días después de que Cochilco elevara su proyección para el precio promedio del metal en 2026 a US$ 6,18 por libra, desde los US$ 5,95 que estimaba en agosto, y a US$ 5,95 para 2027. El organismo anticipó, sin embargo, una baja de 3,7% en el precio el próximo año.