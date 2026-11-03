Presidente del PPD desconoce a Rabat como interlocutor del Gobierno: “Se rompieron las confianzas”

El presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dejó de ser un interlocutor válido para la oposición tras la controversia por los decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado afirmó que existe un “quiebre de confianza” con el secretario de Estado y pidió al Gobierno buscar otras autoridades para encabezar las conversaciones legislativas.

“Para nosotros el ministro Fernando Rabat deja de ser un interlocutor válido para buscar acuerdos, para conversar de las distintas iniciativas del Gobierno”, sostuvo.

Al precisar qué significa esa decisión, Soto respondió: “Se rompieron las confianzas, que no hay posibilidad hoy día de interlocutar de la misma manera como se hacía antes”.

Pese al distanciamiento con Rabat, el parlamentario aseguró que existe disposición para avanzar en modificaciones legales que impidan que vuelva a producirse una situación similar.

“Tenemos toda la disposición a modificar las leyes, la Constitución, los reglamentos y todas las normativas que sean necesarias para robustecer nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que esas conversaciones no deberían ser encabezadas por el actual ministro de Justicia.

“Todo a disposición, pero veamos una fórmula que genere confianza para poder conversar esta materia”, señaló.

Soto planteó que el Ejecutivo podría buscar interlocutores en otras reparticiones y reiteró su llamado al Presidente José Antonio Kast para que solicite la salida de Rabat.

Acusación constitucional sigue en preparación

El presidente del PPD confirmó además que la oposición mantiene su decisión de presentar una acusación constitucional contra el ministro y señaló que un equipo jurídico de distintas bancadas trabaja en su redacción.

“La acusación constitucional va y se va a presentar cuando esté jurídicamente concluida, terminada, ni antes ni después”, explicó.

Soto aseguró que, a su juicio, existen actualmente votos suficientes para aprobar el libelo en la Cámara y afirmó que también han sostenido conversaciones con parlamentarios oficialistas abiertos a respaldarlo.

El diputado advirtió, además, que la permanencia de Rabat podría dificultar otras tramitaciones, incluida la discusión presupuestaria.

“Va a ser un escollo, va a ser un problema en la Ley de Presupuestos y en cualquier otra tramitación”, concluyó.