Fiscal Nacional e investigación contra ministro Rabat: “Puede haber cosas que sean muy feas y que a la gente le desagraden, pero si no son delito, escapan a nuestras atribuciones”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación que actualmente lidera la Fiscalía Centro Norte por un eventual delito de prevaricación del que fueron acusados el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera, Luis Silva.
Dicha indagatoria surgió a partir de una denuncia presentada por parlamentarios de oposición por el eventual rol que habrían tenido ambos en las rebajas de penas a condenados por abusos a menores de edad.
La situación provocó el que propio Presidente José Antonio Kast realizara un punto de prensa el pasado lunes 26 de octubre en el que asumió el error, pero también confirmó la permanencia de Rabat en su cargo.
En este contexto, el fiscal Valencia recalcó —en conversación con Radio 13C— que “nosotros tampoco somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud”. En Chile, en tanto Estado laico, nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos que pudieran revestir caracteres de delito”.
En esa misma línea, aseguró que “puede haber cosas que sean muy feas y que a la gente le desagraden profundamente, pero si no son delito, escapan a nuestras atribuciones. Y, de hecho, algo puede ser ilegal y no ser delito”.
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