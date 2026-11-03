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Meteorología emite avisos por probables tormentas eléctricas en distintas regiones del país: ¿Cuándo serán?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite avisos por probables tormentas eléctricas en distintas regiones del país: ¿Cuándo serán?/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

El primer aviso es válido entre la tarde del lunes 2 y la noche de este martes 3 de noviembre. 

Contempla zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. 

  • Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera
  • Metropolitana: Precordillera y cordillera
  • O’Higgins: Precordillera y cordillera
  • Maule: Precordillera y cordillera
  • Ñuble: Precordillera y cordillera
  • Biobío: Precordillera y cordillera

Meteorología indicó que el fenómeno se dará “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mientras que el segundo aviso contempla la región de Arica y Parinacota. 

El fenómeno se dará entre la tarde y la noche de este miércoles 4 de noviembre, “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

Las tormentas eléctricas se producirán principalmente en la cordillera de la región.

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

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