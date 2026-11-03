La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país.
El primer aviso es válido entre la tarde del lunes 2 y la noche de este martes 3 de noviembre.
Contempla zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera
- Metropolitana: Precordillera y cordillera
- O’Higgins: Precordillera y cordillera
- Maule: Precordillera y cordillera
- Ñuble: Precordillera y cordillera
- Biobío: Precordillera y cordillera
Meteorología indicó que el fenómeno se dará “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.
Mientras que el segundo aviso contempla la región de Arica y Parinacota.
El fenómeno se dará entre la tarde y la noche de este miércoles 4 de noviembre, “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.
Las tormentas eléctricas se producirán principalmente en la cordillera de la región.
Lo más leído
- Meteorología emite avisos por probables tormentas eléctricas en distintas regiones del país: ¿Cuándo serán?
- Ataque con al menos 30 disparos contra vivienda deja a hombre en riesgo vital en Conchalí
- Corona busca quién “lo solucione”: Rematarán su marca, activos digitales y hasta icónico eslogan de la extinta multitienda por $250 millones
- Nuevo subsidio DS1 entrega hasta 400 UF para adquirir viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuándo hacerlo?
- Denuncian por prevaricación a ministros de la Corte Suprema por fallos que permitieron rebajar penas a condenados por delitos sexuales