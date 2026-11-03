Meteorología emite avisos por probables tormentas eléctricas en distintas regiones del país: ¿Cuándo serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

El primer aviso es válido entre la tarde del lunes 2 y la noche de este martes 3 de noviembre.

Contempla zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera

Metropolitana: Precordillera y cordillera

O’Higgins: Precordillera y cordillera

Maule: Precordillera y cordillera

Ñuble: Precordillera y cordillera

Biobío: Precordillera y cordillera

Meteorología indicó que el fenómeno se dará “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

Mientras que el segundo aviso contempla la región de Arica y Parinacota.

El fenómeno se dará entre la tarde y la noche de este miércoles 4 de noviembre, “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

Las tormentas eléctricas se producirán principalmente en la cordillera de la región.