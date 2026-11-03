Corona busca quién “lo solucione”: Rematarán su marca, activos digitales y hasta icónico eslogan de la extinta multitienda por $250 millones

La liquidación de la extinta multitienda Corona sumará un nuevo capítulo con el remate de su marca, dominio web y cuentas en redes sociales.

La subasta se realizará el próximo jueves 19 de noviembre a las 15:00 horas y estará a cargo de Remates del Río.

El lote, denominado “Marca Corona, Dominio Web y Redes Sociales”, tendrá un mínimo de $250 millones.

De acuerdo con el catálogo oficial de la subasta, la oferta contempla 78 marcas comerciales vinculadas a Corona, el dominio corona.cl y sus cuentas de Instagram, TikTok, BeReal, YouTube, X, Spotify y Pinterest.

Desde Corona hasta sus tradicionales eslóganes

Entre los registros incluidos aparecen nombres como Corona, The Society Shop, Andre Bulle, Mainstreet, Fioretto, Golden Gate, Crown y Axion.

También forman parte del lote frases publicitarias utilizadas históricamente por la compañía, entre ellas “Corona… lo soluciona”, “6 días Corona con todo”, “Corona mi solución” y “Liquidación escándalo de Corona con un destape de precios”.

Según consignó Chócale, los registros tienen distintas fechas de vencimiento ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), algunas de las cuales se extienden hasta 2036.

La subasta se enmarca en el proceso de liquidación de Corona, que previamente incluyó el remate de inventario, mobiliario y otros bienes de la antigua cadena de retail.