Nuevo subsidio DS1 entrega hasta 400 UF para adquirir viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuándo hacerlo?

Hace pocos días, el Ministerio de Vivienda (Minvu) anunció un nuevo subsidio para acceder a la vivienda.
Se trata del DS1 Tramo 4, que permitirá adquirir casas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, lo que equivale a cerca de $165 millones.
Con la medida se busca “responder al aumento de los precios de las propiedades y a las dificultades de financiamiento que enfrentan las familias”, señalaron desde el Gobierno.
Nuevo subsidio DS1: ¿Cuál es el monto que entrega?
El subsidio DS1 entregará un monto de 400 UF, es decir, alrededor de $16,5 millones.
En zonas extremas del país, el valor máximo podría llegar a 4.500 UF ($185,5 millones aproximadamente), con un subsidio de 500 UF en algunos casos.
El Ejecutivo indicó que el subsidio DS1 Tramo 4 podrá complementarse con el FOGAES y el subsidio a la tasa de interés.
Quienes ya tengan el subsidio DS1 vigente podrán solicitar el cambio al Tramo 4 en caso de cumplir con los requisitos en el sitio web del Ministerio.
Nuevo subsidio DS1: ¿Quiénes pueden postular?
Las personas que pueden acceder al Tramo 4 son aquellas que:
- Tienen 18 años o más.
- Cuenten con Registro Social de Hogares (RSH).
- Tengan una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 200 UF acreditadas al 30 de octubre de 2026.
- Tengan capacidad para acceder a un crédito hipotecario.
- Tengan cédula de identidad vigente o residencia definitiva vigente, según corresponda.
Nuevo subsidio DS1: ¿Desde cuándo se puede postular?
El primer llamado contempla 2.500 cupos, con una inversión de US$ 43 millones.
Las postulaciones serán a través del sitio web del Ministerio de Vivienda desde el miércoles 18 de noviembre hasta las 16:00 horas del viernes 27 de noviembre.
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