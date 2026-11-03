Nuevo subsidio DS1 entrega hasta 400 UF para adquirir viviendas: ¿Quiénes pueden postular y cuándo hacerlo?

Hace pocos días, el Ministerio de Vivienda (Minvu) anunció un nuevo subsidio para acceder a la vivienda.

Se trata del DS1 Tramo 4, que permitirá adquirir casas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, lo que equivale a cerca de $165 millones.

Con la medida se busca “responder al aumento de los precios de las propiedades y a las dificultades de financiamiento que enfrentan las familias”, señalaron desde el Gobierno.

Nuevo subsidio DS1: ¿Cuál es el monto que entrega?

El subsidio DS1 entregará un monto de 400 UF, es decir, alrededor de $16,5 millones.

En zonas extremas del país, el valor máximo podría llegar a 4.500 UF ($185,5 millones aproximadamente), con un subsidio de 500 UF en algunos casos.

El Ejecutivo indicó que el subsidio DS1 Tramo 4 podrá complementarse con el FOGAES y el subsidio a la tasa de interés.

Quienes ya tengan el subsidio DS1 vigente podrán solicitar el cambio al Tramo 4 en caso de cumplir con los requisitos en el sitio web del Ministerio.

Nuevo subsidio DS1: ¿Quiénes pueden postular?

Las personas que pueden acceder al Tramo 4 son aquellas que:

Tienen 18 años o más.

Cuenten con Registro Social de Hogares (RSH).

Tengan una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 200 UF acreditadas al 30 de octubre de 2026.

Tengan capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Tengan cédula de identidad vigente o residencia definitiva vigente, según corresponda.

Nuevo subsidio DS1: ¿Desde cuándo se puede postular?

El primer llamado contempla 2.500 cupos, con una inversión de US$ 43 millones.

Las postulaciones serán a través del sitio web del Ministerio de Vivienda desde el miércoles 18 de noviembre hasta las 16:00 horas del viernes 27 de noviembre.