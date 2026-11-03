Denuncian por prevaricación a ministros de la Corte Suprema por fallos que permitieron rebajar penas a condenados por delitos sexuales

Los abogados Raimundo Palamara y Maximiliano Murath presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigue una eventual prevaricación de ministros de la Corte Suprema y cortes de apelaciones por fallos que permitieron rebajar las penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Según informó La Tercera, la acción apunta a los magistrados que establecieron una jurisprudencia basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, aplicada en casi 300 fallos relacionados con condenas de causas cerradas antes de 2022.

Sostienen que este criterio habría sido utilizado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para modificar la aplicación de los beneficios penitenciarios.

La nueva denuncia se suma a la presentada anteriormente por parlamentarios de oposición contra Rabat y el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, por una eventual prevaricación administrativa. Sobre esta, la Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación por el hecho.

En su presentación, los abogados sostienen que corresponde investigar a quienes establecieron la interpretación judicial utilizada por las autoridades del Ejecutivo. El escrito busca determinar si algún magistrado dejó conscientemente de aplicar una prohibición legal vigente o si actuó dentro de una interpretación jurídicamente defendible.

Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana, afirmó: “No puede haber rigor penal para unos y un manto de impunidad para otros”. Añadió que “si una misma interpretación jurídica amerita una investigación penal, no resulta admisible que su aplicación por otros órganos del Estado quede excluida de la investigación sin una justificación fundada”.

Por su parte, Murath, del Partido Nacional Libertario, sostuvo: “Para nosotros el gran responsable de este sistema de liberación de pedófilos, violadores y abusadores sexuales, es la doctrina que han tenido varios ministros de la Corte Suprema en los últimos cuatro años. Creemos indispensable investigar a fondo si estos ministros de la Corte Suprema han cometido prevaricación y han actuado en contra de la ley y la Constitución”.

La denuncia incluye más de 10 fallos de tribunales superiores. Entre ellos figuran cinco resoluciones del 14 de abril de 2026, en las que la mayoría favorable estuvo integrada, según el documento, por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo.