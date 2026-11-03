Kast se reúne con Felipe VI antes de viajar a Italia: Agenda incluye a Meloni y Mattarella

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este martes una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, como parte de su gira por Europa.

En la cita también participaron el canciller Francisco Pérez Mackenna y la primera dama, María Pía Adriasola.

No se entregaron mayores antecedentes sobre el contenido de la reunión y, debido a los protocolos de la Casa Real, tampoco se permitió la transmisión en directo del saludo entre ambas autoridades.

Más temprano, Kast participó en la XIX Conferencia Internacional de Banca del Grupo Santander, donde abordó materias relacionadas con inversión y los incentivos contemplados en la Ley de Reconstrucción Nacional.

Kast continúa gira en Italia

Tras cerrar sus actividades en Madrid, la delegación presidencial se trasladará este martes a Roma.

Durante la tarde, Kast tiene previstas reuniones con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y con el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Para este miércoles 4 de noviembre está programada además una audiencia con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, a las 09:00 horas de Roma —05:00 horas de Chile—.

Posteriormente, el Mandatario regresará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.