EE.UU. llevó a cabo ataques “defensivos” limitados en la isla iraní de Qeshm, según funcionarios estadounidenses

(CNN En Español — CNN Chile) Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques limitados contra la isla iraní de Qeshm el lunes, según informaron tres funcionarios estadounidenses a la CNN, describiendo la acción como defensiva y destinada a proteger los activos estadounidenses en la región.

Un funcionario señaló que el ataque estadounidense se produjo en respuesta a disparos iraníes contra una aeronave de EE.UU. No parece tratarse del tipo de operación de combate a gran escala que los funcionarios habían estado contemplando. El Wall Street Journal, que reveló la operación en primer lugar, informó que anteriormente se habían realizado otros ataques similares en secreto.

“Fue una medida defensiva ante el uso de misiles tierra-aire por parte de los iraníes contra activos estadounidenses”, dijo otro funcionario de EE.UU.

Sin embargo, esta nueva acción, realizada en vísperas del día de las elecciones, sirve como recordatorio de que la situación en Irán sigue sin resolverse y que la opción del combate sigue muy presente.

Una persona familiarizada con el asunto indicó que la administración mantuvo el ataque en reserva deliberadamente para no sobredimensionar la medida defensiva. La fuente añadió que los ataques tenían como objetivo proteger los activos estadounidenses.

La agencia de noticias estatal iraní Fars informó de varias explosiones ocurridas en la isla de Qeshm en la madrugada del martes, hora local.

Según la agencia, los residentes de la cercana isla de Hengam y de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ambas situadas cerca del estrecho de Ormuz o en este enclave, también oyeron las explosiones.

La isla de Qeshm, situada a unos 22 kilómetros de Bandar Abbas, es clave para los continuos intentos de Irán por controlar el tráfico marítimo que transita por esta vía fluvial vital para el suministro energético mundial, por la que antes de la guerra pasaban unos 20 millones de barriles de petróleo al día. Estados Unidos ya había atacado la isla en el pasado durante la guerra.

El ataque se produce después de que el presidente Donald Trump sugiriera el lunes que la diplomacia con Teherán sigue en marcha, escribiendo en las redes sociales que un acuerdo “podría darse”.

En una aparición que se emitió en Fox News el lunes por la noche, Trump no se refirió específicamente a los informes de nuevos ataques en Irán, pero dijo que Estados Unidos “podría tener que ir tras” la montaña Pickaxe, el presunto emplazamiento nuclear subterráneo donde Israel cree que Teherán ha almacenado parte de sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras de enriquecimiento avanzadas.

“No es gran cosa. Podemos hacerlo literalmente en una hora. De acuerdo, tan pronto como queramos, a la hora que queramos”, afirmó.

Trump ha insinuado la posibilidad de un ataque en varias ocasiones desde que comenzó la guerra, incluso en julio, cuando dijo que Estados Unidos atacaría la montaña Pickaxe “probablemente muy pronto”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de las negociaciones con Estados Unidos, lanzó una nueva advertencia a primera hora del martes. “La nación iraní no se rendirá ante las amenazas ni las acciones militares del enemigo”, declaró, añadiendo que su “respuesta militar y estratégica ante cualquier error de cálculo del enemigo será impredecible”.

El sábado, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que un nuevo ataque de gran envergadura recibiría una respuesta “sin limitaciones geográficas”.

Un alto funcionario de seguridad en Teherán declaró a CNN que Irán intentaría atacar infraestructuras más allá de las instalaciones petroleras, incluyendo la IA.

A principios de este mes, Trump manifestó que Estados Unidos no atacaría a Irán antes de las elecciones intermedias, pero no descartó ni confirmó si los ataques se reanudarían después, lo que dejó a la gente que vive en Medio Oriente en vilo.

En la entrevista con Fox, Trump defendió ampliamente su decisión de iniciar la guerra en Irán y sugirió que no había habido combates recientes.

“No estamos en guerra. Todo el mundo dice: ‘¡Están en guerra!’. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que disparamos algo? Esto no es una guerra, es una guerra muy suave… Pero no es como una guerra en curso. No hay una guerra en pleno apogeo. Podría ocurrir si no llegan a un acuerdo, pero tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo y hay muchas posibilidades de que lo hagamos”, indicó Trump.

El vicepresidente J. D. Vance declaró el lunes a los periodistas que Estados Unidos e Irán han “avanzado un poco” hacia una salida de la guerra.

“Los iraníes siempre son un poco impredecibles, y como siempre dice el presidente, él conserva opciones militares y no militares. Pero sin duda hemos avanzado. Veremos si podemos avanzar más”, sostuvo el vicepresidente, añadiendo que acababa de hablar con el presidente sobre la guerra y que ambos se sentían “bastante optimistas” sobre un posible acuerdo.

Los precios del petróleo subieron en las primeras horas de la sesión asiática del martes tras conocerse la noticia del ataque a la isla de Qeshm.

Antes de eso, los precios del petróleo habían estado cayendo, mientras el mercado sopesaba los últimos acontecimientos en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, los precios de la gasolina y el diésel siguen encaminándose a ser los más altos de la historia de un día de elecciones en Estados Unidos.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.