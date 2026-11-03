Presidente Kast llama a invertir en Chile en la XIX Conferencia Internacional de Banca en España: “Es una apuesta segura”

El presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama María Pía Adriasola, el canciller Francisco Pérez Mackenna y la delegación que lo acompaña, fue parte de la XIX Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander, en medio de su gira presidencial en España.

En la instancia también estuvieron presentes la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín.

Durante su discurso, el mandatario llamó al empresariado extranjero a invertir en Chile.

“Estamos transformando incertidumbre en decisiones, estamos convirtiendo las postergaciones en acciones, las barreras en oportunidades y los compromisos en resultados”, afirmó.

Y “en base a eso, vengo a invitarlos a seguir recorriendo Chile juntos; la invitación principal es para nuestros socios españoles, pero esa invitación se abre a todos los inversionistas europeos y de los distintos continentes”.

También planteó que “Chile ofrece certezas para invertir. Tenemos un Banco Central Autónomo, tenemos a la Contraloría General, que es un ente consolidado y ha ido ordenando la administración pública, tenemos un Poder Judicial y una Fiscalía totalmente autónomas e independientes, tenemos un Senado, una Cámara de Diputados que es un ejemplo a nivel internacional, tenemos reglas fiscales claras y respeto por los contratos, que es lo más importante”.

“La invitación es a apostar en Chile, y es una apuesta segura”, remarcó.

El jefe de Estado expresó que ha sido “un año difícil” para Chile y que “la producción del cobre hemos sufrido la mayor contracción en medio siglo”. También apuntó al conflicto en Medio Oriente y el alza del petróleo, además de los efectos que ha dejado en parte del territorio nacional el fenómeno de El Niño.

“Pero la resiliencia de un país no se mide por los golpes que recibe, se mide por las decisiones que toma cuando los recibe”, sostuvo.

Por otro lado, comentó que “en marzo fijamos cuatro prioridades. En primer lugar, tener nuestras finanzas públicas sanas; segundo, una carga tributaria más competitiva; tercero, permisos más ágiles; y cuarto, un país más seguro. Han pasado siete meses y, más allá de las dificultades que mencioné, estamos avanzando y a paso rápido”.

En esa línea, dijo que “nuestra proyección para el año 2027 es que la inversión aumentará al 8,1%, bastante lejos del promedio que teníamos en las últimas décadas de 1,7%, y el horizonte a los próximos cinco años también se ve promisorio; ya hay anuncios de más de US$ 95 mil millones proyectados en los años que vienen”.

“Las oportunidades, principalmente para empresas españolas, son grandes; corren con algo de ventaja porque ya llevan muchos años trabajando en nuestra patria”, acotó.