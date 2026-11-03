¿Podrá Trump mantener el control del Congreso? Lo que está en juego este martes en las elecciones de medio término

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, conocidas como midterms, una jornada que definirá el control del Congreso durante los últimos dos años del actual mandato del Presidente Donald Trump.

A diferencia de una elección presidencial, Trump no aparece en la papeleta. Sin embargo, los comicios suelen funcionar como una evaluación de la administración de turno y pueden modificar considerablemente la capacidad del mandatario para impulsar su agenda legislativa.

¿Qué se vota en los midterms?

La principal disputa está en el Congreso. Los estadounidenses elegirán a los integrantes de los 435 distritos de la Cámara de Representantes, cuyos miembros tienen mandatos de dos años.

También se disputarán 35 escaños del Senado. A diferencia de la Cámara, los senadores ejercen durante seis años y solo una parte de sus puestos se renueva en cada ciclo electoral.

Actualmente, los republicanos mantienen el control de ambas cámaras. En el Senado cuentan con una ventaja de 53 a 47, mientras que su mayoría en la Cámara de Representantes es estrecha.

Para controlar la Cámara se necesitan 218 escaños. En el Senado, los demócratas requieren 51 puestos para asegurar una mayoría, mientras que los republicanos pueden mantener el control con 50 debido al voto de desempate que puede ejercer el vicepresidente JD Vance.

Además del Congreso, 36 estados elegirán gobernador y en distintos territorios también habrá elecciones ejecutivas. Los votantes decidirán asimismo decenas de referendos y propuestas sobre asuntos como aborto, impuestos, redistribución de distritos electorales y normas de votación.

¿Por qué son importantes para Trump?

El resultado definirá el equilibrio político en Washington hasta las elecciones presidenciales de 2028.

Si los demócratas obtienen el control de una o ambas cámaras, podrían limitar parte de la agenda legislativa de la Casa Blanca, ejercer mayor fiscalización sobre el Ejecutivo e impulsar investigaciones desde el Congreso.

Si los republicanos mantienen sus mayorías, el Gobierno conservará un escenario más favorable para tramitar iniciativas legislativas. El Senado, además, tiene un papel clave en la confirmación de jueces y altos cargos de la administración.

Según Reuters, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara como en el Senado para revertir las actuales mayorías republicanas.

¿Cuándo comenzarán a conocerse los resultados?

Estados Unidos tiene múltiples husos horarios y cada estado establece sus propios horarios de votación, por lo que los resultados llegarán de forma escalonada durante la noche.

Los primeros centros de votación cerrarán en sectores de Indiana y Kentucky a las 18:00 horas de la costa este estadounidense, equivalentes a aproximadamente las 20:00 horas de Chile.

Desde las 21:00 horas de Chile comenzarán a cerrar mesas en estados como Georgia y Virginia. A las 21:30 será el turno de Carolina del Norte y Ohio, dos estados con contiendas relevantes para el Senado.

Entre las 22:00 y las 23:00 horas cerrarán las urnas en buena parte de los estados con carreras competitivas, incluidos Maine, Pennsylvania, Michigan, Kansas y Texas.

California y otros estados de la costa oeste cerrarán sus mesas cerca de la 01:00 horas del miércoles en Chile, mientras Alaska será uno de los últimos estados en terminar la votación.

¿Se sabrá esta noche quién ganó el Congreso?

No necesariamente. La agencia Associated Press advierte que el control definitivo de una o ambas cámaras podría tardar varios días si las carreras decisivas son estrechas.

Algunos estados contabilizan grandes cantidades de votos enviados por correo después del cierre de las mesas. Además, Alaska y Maine utilizan sistemas de voto preferencial que pueden requerir rondas adicionales de conteo.

Como referencia, en los midterms de 2022 el control del Senado se definió cuatro días después de la elección y la mayoría de la Cámara de Representantes tardó ocho días en quedar establecida.