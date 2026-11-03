Ataque con al menos 30 disparos contra vivienda deja a hombre en riesgo vital en Conchalí

Un hombre de 56 años permanece en riesgo vital tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este martes en Conchalí, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la población El Canal, en las inmediaciones de calle 12 de Mayo con Los Lirios, cuando la víctima se encontraba en el exterior de su domicilio.

Antecedentes posteriores indican que un grupo de sujetos habría efectuado al menos 30 disparos contra la vivienda.

El hombre recibió cuatro impactos balísticos: dos en los pómulos, uno en un hombro y otro en la espalda. Fue trasladado inicialmente a un SAR y posteriormente derivado al Hospital San José, donde permanece internado en estado grave.

“Esta persona tiene aproximadamente cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y se encuentra en riesgo vital en este momento”, señaló el fiscal ECOH Felipe Sepúlveda.

La víctima es de nacionalidad chilena y no registra antecedentes policiales.

La Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros realizan diligencias para establecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y esclarecer el móvil.

Hasta ahora no se han informado personas detenidas por el homicidio frustrado.