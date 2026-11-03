Partidos de alto riesgo este fin de semana: Arrau afirma que se trabaja en acciones preventivas y de copamiento para evitar enfrentamientos entre hinchadas

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la seguridad en el contexto de los partidos de fútbol que se jugarán este fin de semana en distintas ciudades del país.

Esto, ya que el domingo 8 de noviembre Colo Colo enfrentará a Ñublense en Chillán, mientras que Universidad de Chile visitará a Cobresal en Rancagua. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo a partir de las 15:00 horas.

Bajo ese contexto, el secretario de Estado fue consultado sobre cómo se evitará que las hinchadas de la U y Colo Colo se puedan encontrar antes o después de los partidos.

“Se hará como lo hemos hecho; ustedes han visto en los partidos anteriores. Hemos tenido partidos de altísimo riesgo; Carabineros, con nuevas estrategias, ha logrado poner en orden esto, hacer que las cosas que antes se habían normalizado, tener número altísimo de personas detenidas; en algunos nos hemos hecho parte, incluso con el Ministerio de Seguridad, y vamos a aplicar todo el rigor de la ley posible”, respondió.

Arrau también dijo que este fin de semana habrá “mucho trabajo” para Carabineros, ya que también se llevará a cabo la Teletón.

“Además, tenemos partidos de alto riesgo de convocatoria y pronto vamos a estar ahí, con acciones preventivas que son las más importantes y también acciones de copamiento y presencia, como se hace”, comentó.

Y añadió: “Estamos en una mesa de trabajo con la ANFP también; a nosotros nos gustaría llegar a que los partidos de mayor riesgo convocatoria tengan biometría en los estadios. Tenemos que apuntar a eso, como se hace en muchísimos otros países del mundo, para saber quién entra al estadio y quién no entra, las personas que en teoría no deberían entrar”.

El ministro también expresó su preferencia para el duelo de este domingo: “Desearle la mejor de la suerte a Ñublense en Chillán, no puedo evitarlo”.