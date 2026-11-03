Presentan balance del primer mes del Plan Piloto Agentes Antievasión: Pago del pasaje aumentó en 25,4%

El Ministerio de Transportes entregó un balance del Plan Piloto Agentes Antievasión en su primer mes de su puesta en marcha.

La iniciativa fue analizada entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, período en que se aumentó en un 25,4% el pago del pasaje, equivalente a 78.473 transacciones adicionales, en comparación con los valores de referencia.

El plan piloto inició en el recorrido 107 de Red Movilidad, el cual recorre 13 comunas de la Región Metropolitana desde Peñalolén a Huechuraba y transporta cerca de 13 mil pasajeros diariamente.

Además, contempló el despliegue de 89 agentes antievasión en las micros, quienes participaron en 936 viajes para incentivar el pago del pasaje, disminuir la evasión y promover una cultura de la responsabilidad entre los usuarios del transporte público.

Asimismo, desde el Ministerio detallaron que antes del plan, el máximo registrado era de 16.019 validaciones diarias, mientras que con los agentes tuvo un incremento a 19.108.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, destacó que “los resultados de este plan piloto son una muy buena noticia. Con los agentes antievasión logramos aumentar en más de 78 mil las validaciones en apenas un mes, demostrando que es posible avanzar en la reducción de la evasión con medidas concretas”.

“Aquí hay algo fundamental: cuando una persona no paga su pasaje, esos recursos dejan de ingresar al sistema y, finalmente, esa merma la terminamos financiando entre todos los chilenos. Por eso, queremos replicar progresivamente esta iniciativa en otros recorridos de Red Movilidad, porque creemos en un transporte público más justo, sostenible y donde todos cumplan con su responsabilidad de pagar”, sostuvo.