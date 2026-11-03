Detectan 10 envoltorios con presuntas drogas ocultos en ropa de bebé que ingresaba a cárcel de Valparaíso

Una funcionaria de Gendarmería frustró el ingreso de diez envoltorios con presuntas sustancias ilícitas ocultos en la ropa de un lactante de nueve meses que ingresaba junto a su madre al Complejo Penitenciario de Valparaíso.
El hecho ocurrió durante la jornada del domingo en el sector destinado a las visitas del recinto penitenciario.
Durante el procedimiento de revisión, la funcionaria advirtió la presencia de los paquetes escondidos en las costuras del pantalón del menor.
Tras el hallazgo, Gendarmería activó los protocolos correspondientes, incautó las especies y mantuvo los elementos bajo cadena de custodia.
La institución presentó además una denuncia ante el Ministerio Público, que deberá determinar la naturaleza de las sustancias y las eventuales responsabilidades asociadas al hecho.
Juzgado de Familia fue informado
Gendarmería comunicó también lo ocurrido al Juzgado de Familia de Valparaíso para que se evalúen medidas de protección respecto del bebé y de otro hijo menor de edad que acompañaba a la mujer.
La institución destacó el actuar de la funcionaria que realizó el procedimiento y calificó el método utilizado para intentar vulnerar los controles como “poco convencional, inescrupuloso y reprochable”.
Hasta ahora no se ha informado públicamente la eventual detención de la madre ni el resultado de los análisis destinados a determinar qué sustancias contenían los envoltorios.
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