Peñalolén denuncia ataque de sujetos a caballo contra funcionarios en Quebrada de Macul

La Municipalidad de Peñalolén denunció una agresión y amenazas de muerte contra dos funcionarios municipales que realizaban labores de limpieza y retiro de residuos en el Parque Natural Quebrada de Macul.

De acuerdo con antecedentes entregados por el municipio, los trabajadores se desplazaban en un vehículo institucional cuando fueron increpados por un grupo de personas que transitaba a caballo por el sector.

Uno de los involucrados habría golpeado la camioneta municipal y posteriormente lanzado su caballo contra uno de los funcionarios. Otro trabajador recibió un golpe de puño en el mentón.

La municipalidad sostuvo que durante el episodio también se registraron amenazas explícitas de muerte contra los dos funcionarios y otros integrantes del equipo.

Tras el ataque, los trabajadores suspendieron las labores y regresaron a la base del parque para resguardar su integridad. Posteriormente, presentaron una denuncia ante Carabineros.

Municipio anuncia acciones legales

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, calificó lo ocurrido como “absolutamente inaceptable” y aseguró que el municipio ejercerá acciones para que los responsables sean identificados.

“No vamos a permitir que este tipo de situaciones se normalicen. Como municipio vamos a tomar todas las acciones necesarias para que estos hechos se investiguen y los responsables respondan ante la justicia”, señaló.

El municipio indicó que actualmente recopila antecedentes para ejercer las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

El hecho se produjo cerca de dos meses después de que la Municipalidad de Peñalolén clausurara una medialuna ubicada en Diagonal Las Torres, en la entrada de la Quebrada de Macul.

El recinto fue cerrado en septiembre luego de que una fiscalización constatara que funcionaba sin patente comercial, mantenía construcciones irregulares y se encontraba en una zona considerada de riesgo geofísico por posibles remociones en masa.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente que los responsables de la agresión tengan relación con la medialuna clausurada.